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TEM'de korkunç kaza! Otomobili bıçak gibi kesip ikiye ayırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 02:36 | Son Güncelleme

Ataşehir TEM otoyolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEM'de korkunç kaza! Otomobili bıçak gibi kesip ikiye ayırdı!

Kaza, 00.00 saatlerinde, Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca istikameti, Yenisahra yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Hakan E. Yönetiminde ki 34 JR 5689 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, TEM otoyolu Yenisahra yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin içinde sıkışan sürücü Hakan E’yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Hakan E’ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra, ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırdı. Hakan E’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEM’DE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza sonrası TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bariyerlere ok gibi saplanan otomobil çekici yardımı ile çıkartıldıktan sonra trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir TEM trafik kazası

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