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TEM otoyolunda etkili olan sis havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle TEM otoyolunda görüş mesafesi azaldı.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle TEM otoyolunda görüş mesafesi azaldı. Binaların sis bulutlardan görünmez olduğu anlar havadan görüntülendi.
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis adeta binaların üzerini örttü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu sabah saatlerinde ormanlık alanlar ve binalar pus oldu. Sis tabakasının TEM otoyoluna inmesiyle görüş mesafesi azalırken ortaya ise güzel manzaralar çıktı. Manzara ise drone ile havadan görüntülendi.

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