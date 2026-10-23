Temizlik süreni yarıya indirecek tüyo bu testin sonunda!

1/8
Mutfağı temizlerken bulaşıkların biriktiğini gördün. Ne yaparsın?
Önce bulaşıkları hallederim.
Tezgahı silerken bulaşıkları da aradan çıkarırım.
Mutfağın görünen kısımlarını önce temizlerim, bulaşıkları sonraya bırakırım.
3/8
Salonun tozunu alırken sehpanın dağınık olduğunu da gördün. Ne yaparsın?
Toz alırken arada eşyaları da toplarım.
Gözüme çok çarpıyorsa eşyaları toplarım.
Eşyaları toplarım önce. Sonra toz almaya devam ederim.
4/8
Elektrik süpürgesini çalıştırmadan önce ne yaparsın?
Bir odayla başlarım. Diğer oda kirli gibiyse oraya geçerim.
Toz almadan ya da toparlamadan önce süpürürüm.
Yerde gördüğüm kırıntıları süpürürüm.
5/8
Banyoyu nasıl temizlersin?
Aynada leke varsa temizlerim.
Lavabo ile başlarım ama o arada diğer yerleri de temizlerim.
Önce yerleri silerim, sonra lavaboyu ve aynayı silerim.
6/8
Temizlik sırasında ihtiyacın olan bir malzemeyi bulamadığında ne yaparsın?
O sırada olan malzemeyle yaparım.
Malzemeyi ararım bulana kadar. O sırada temizliğe de devam ederim.
7/8
Mutfak tezgahını temizledin ama ocakta lekeler var. Ne yaparsın?
Ocağı temizlerim, sonra mutfaktaki dolapları temizlerim.
Tezgahı temizledikten sonra hemen ocağa geçerim.
Ocağın üzerindeki lekeleri temizlerim.
8/8
Haftalık temizlik günü geldiğinde nasıl davranıyorsun?
O gün kirli olan yerleri temizlerim.
Her yeri temizlemeye çalışırım.
Bir odayla başlıyorum, başka bir odayla devam ediyorum.