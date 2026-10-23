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Temizlik süreni yarıya indirecek tüyo bu testin sonunda!

Ev temizliği bazen çok uzun sürüyor. Peki temizlik yaparken kaybedilen zamanı azaltmanın bir yolu var desek! Temizlik süreni azaltacak tüyoya ne dersin?

Temizlik süreni yarıya indirecek tüyo bu testin sonunda!

Temizlik süreni azaltmak ister misin?

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Mutfağı temizlerken bulaşıkların biriktiğini gördün. Ne yaparsın?

Mutfağı temizlerken bulaşıkların biriktiğini gördün. Ne yaparsın?
Önce bulaşıkları hallederim.
Tezgahı silerken bulaşıkları da aradan çıkarırım.
Mutfağın görünen kısımlarını önce temizlerim, bulaşıkları sonraya bırakırım.
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Tozu nasıl alırsın?

Tozu nasıl alırsın?
Görünür yüzeylerin tozunu alırım.
Önce sehpaları, sonra rafları silerim.
Salonun tozunu alırım, sonra diğer odanın tozlarını alırım.
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Salonun tozunu alırken sehpanın dağınık olduğunu da gördün. Ne yaparsın?

Salonun tozunu alırken sehpanın dağınık olduğunu da gördün. Ne yaparsın?
Toz alırken arada eşyaları da toplarım.
Gözüme çok çarpıyorsa eşyaları toplarım.
Eşyaları toplarım önce. Sonra toz almaya devam ederim.
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Elektrik süpürgesini çalıştırmadan önce ne yaparsın?

Elektrik süpürgesini çalıştırmadan önce ne yaparsın?
Bir odayla başlarım. Diğer oda kirli gibiyse oraya geçerim.
Toz almadan ya da toparlamadan önce süpürürüm.
Yerde gördüğüm kırıntıları süpürürüm.
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Banyoyu nasıl temizlersin?

Banyoyu nasıl temizlersin?
Aynada leke varsa temizlerim.
Lavabo ile başlarım ama o arada diğer yerleri de temizlerim.
Önce yerleri silerim, sonra lavaboyu ve aynayı silerim.
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Temizlik sırasında ihtiyacın olan bir malzemeyi bulamadığında ne yaparsın?

Temizlik sırasında ihtiyacın olan bir malzemeyi bulamadığında ne yaparsın?
Malzeme yoksa alırım.
O sırada olan malzemeyle yaparım.
Malzemeyi ararım bulana kadar. O sırada temizliğe de devam ederim.
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Mutfak tezgahını temizledin ama ocakta lekeler var. Ne yaparsın?

Mutfak tezgahını temizledin ama ocakta lekeler var. Ne yaparsın?
Ocağı temizlerim, sonra mutfaktaki dolapları temizlerim.
Tezgahı temizledikten sonra hemen ocağa geçerim.
Ocağın üzerindeki lekeleri temizlerim.
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Haftalık temizlik günü geldiğinde nasıl davranıyorsun?

Haftalık temizlik günü geldiğinde nasıl davranıyorsun?
O gün kirli olan yerleri temizlerim.
Her yeri temizlemeye çalışırım.
Bir odayla başlıyorum, başka bir odayla devam ediyorum.
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Philips Temizlik Philips Ev Aletleri
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