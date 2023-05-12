Temizlik yaparken âdeta kendinden geçen annenize hediye edebileceğiniz ürünler

Temizlik yaparken büyük efor sarf eden anneler için onların işini kolaylaştıracak ürünler bulmaya ne dersiniz? Doğru temizlik ürünleriyle saatler alacak bir işi dakikalar içerisinde halledebilmek mümkün. Peki, bu onlarca pratik ürün seçeneklerinden hangisinin işinize en çok yarayacağını merak ediyor ve nereden başlayacağınıza karar veremiyor musunuz? Öyleyse gelin, derlediğimiz kolaylaştırıcı ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Halı yıkamak artık çok kolay: Arnica Hydra Rain 2400W Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi

Halı yıkama konusunda anneler genelde, "Acaba halıyı kendim mi yıkasam, halı yıkamaya mı versem?" gibi düşünceler içinde gelgitler yaşar. Arnica Hydra Rain bu ikilemi yok edecek, son derece kolay bir halı yıkama deneyimini annelerimize sunar. Özel su filtre sistemi, metal tabanlı ve pedallı süpürücü fırçası ile halıları kolayca temizler. Ayrıca annelerimiz bu ürünü koltuk, yatak ve benzeri temizliklerinde de rahatlıkla kullanacaklardır.

2. Dip köşe temizlik için: BUFFER Sihirli Mikrofiber Başlıklı Girintili Yüzey Dip Köşe Raf Temizleme Mopu

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Toz almak birçok hastalığın gelişmesini önlemek için oldukça önemli ve bir o kadar da yorucu işlerden. Bu yüzden BUFFER Sihirli Mikrofiber Başlıklı Temizleme Mopu tam temizlik sever annelere göre! Bu toz alma fırçası ile büyük yüzeyleri hızlı ve kolay bir şekilde temizleyecek ve ulaşılması zor alanlara kolayca erişecektir. Bu temizleme mopu, toz ve kirleri yakalamak için mikrofiber başlık kullanır, böylece kimyasal kullanmadan kolayca temizlik yapılabilir.

3. Cam temizliği artık çok kolay: Bosch Akülü Glassvac Cam Temizleyici

Cam temizliği çoğu annenin korkulu rüyası olabilir. Bu sebeple annelerimiz için en kolaylaştırıcı temizlik ürünlerinden biri Bosch Glassvac Cam Temizleyici olabilir. Farklı başlık boyutu seçenekleri ile evinizdeki camın özeliklerine adapte olabilen yapısı ile annenizin defalarca ovalamasına gerek olmadan camları rahatça temizlemesine olanak sağlar. Siz de annenizi memnun edecek bir hediye almak istiyorsanız ürüne mutlaka göz atmalısınız.

4. Işıl ışıl yüzeyler için: PAREX Wondero Otomatik Temizlik Seti

PAREX Wondero Seti’nin pis suyu temiz sudan arındırma özeliği ile annelerimizin kovadaki suyu defalarca değiştirmeden gönül rahatlığı ile temizliğine devam etmesine ve zamandan kazanmasına olanak sunar. Özel mikrofiber bezi ile yere dökülmüş herhangi bir sıvıyı kolayca çeker ve defalarca silmeye gerek kalmaz. Mikrofiber bezleri ile tozları ve yerdeki çeşitli kırıntıları hapsederek kolay ve hijyenik bir temizlik sağlar.

5. Çarpmalara son: Black Decker PD1820LF Flexi Esnek Hortum Siklonik Sistem Şarjlı Süpürge

Temizliğin vazgeçilmezlerinden olan süpürge kimi zaman kablosunun sağa sola takılması ile oldukça rahatsız edici temizlik ürünü hâline gelebiliyor. Black Decker, bu sorunlara çözüm sunuyor. Elde taşınabilir özeliği, süpürgeyi çekiştirmenize gerek kalmadan annenizin kolayca temizlik yapmasına olanak sağlar. Aynı zamanda şarj edilebilir özeliği ile priz aramadan ve fiş kablosu takılmaları ile uğraşmadan rahat bir temizlik imkânı sunar.

6. Günümüzün vazgeçilmezlerinden: Philips XU7000/01 HomeRun 7000 Serisi Aqua Islak ve Kuru Temizlik Robotu

Kolay temizlik dendiğinde ilk yaptığımız, biz yerimizden kalkmadan işimizi görebilecek bir ürünü hayal etmeye başlamak olabilir. Ama artık bu hayal Philips XU7000/01 Temizlik Robotu ile gerçek oluyor! Robot, her gün zeminde biriken ince toz katmanını gidermek için sert zeminleri tek seferde süpürür ve siler. Bu sayede annenizin yerinden kalmasına bile gerek kalmadan yerler tertemiz olur. Bundan daha kolay bir temizlik olabilir mi?

7. Üçü bir arada: Tineco Floor One S3 Kablosuz Zemin Temizleyici

Hepimizin yerleri süpürdükten sonra silmek için kendimizi çok yorgun hissettiğimiz zamanlar olmuştur. Tineco Floor, üçü bir arada özeliği ile zemin temizleme konusunda annelerimizin işini kolaylaştırıyor. Bu kablosuz temizleyici hepsi bir arada tasarımı ile fayans, laminat, mermer ve sert ahşap zeminler için pek çok farklı işlevi bir arada görebilir. Bu kullanışlı ürün ile annenizin gönlünü fethedebilirsiniz!

8. Bakterilerin korkulu rüyası: Kärcher SC 3 Deluxe EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

Temizliğe bu kadar çok zaman ayrılmasının nedenlerinden biri de evi mikrop ve bakterilerden arındırmaktır. Kärcher SC 3 Deluxe EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi ile evlerde hijyen sağlamak artık çok kolay! Bu buharlı temizlik makinesi bakterilerin %99,99'unu sert yüzeylerden kimyasal madde yardımı olmadan yok eder. Aynı şekilde inatçı kirler üzerinde de etkilidir. Fayanslar, ocaklar ve davlumbazların temizliği için idealdir. Bu mikrop ve kir savaşçısının annenizin temizliğini ne kadar kolaylaştıracağını şimdiden hayal edebilirsiniz.

9. Alerji gözünüzü korkutamaz: FDAG Akar Temizleme Aleti

Toz alerjisi olan bir aile bireyi varsa temizlik rutinleri daha fazla öneme sahip olmakla birlikte daha çok emek gerektiriyor. FADAG Akar Temizleme Aleti tam da bu gibi sorunları gidermek için uğraşan annelerin işini kolaylaştıracak türden. Bu alet, kumaşı bozmadan ev tozunu, kiri, toz akarlarını ve diğer alerjen maddeleri kumaştan defetmek için yüksek frekanslı titreşim kullanır. Yastık, çarşaf, kanepe, oyuncaklar ve benzeri yüzeylerde de kullanımı kolaydır.

10. Annelerin vazgeçilmezi modern gırgır: Belika Elektrikli süpürge

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Belika elektrikli süpürgenin ekstra mini boyutu ile anneniz onu her yere götürmemek için kendine engel olamayacak. Ellerden düşmeyen gırgırların yerine gelen bu süpürge ile annelerimiz gırgırla yapamayacakları çoğu işi yapabilir hâle gelecek. Bir türlü süpürülemeyen köşeler, çalışma masaları, klavye, mobilya yastığı ve benzeri her alanda rahatça kullanılabilir. Kullanımı kolay bu modern gırgırla annenizi tanıştırabilirsiniz.

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