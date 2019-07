Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları

Microsoft da Sony gibi Live Gold üyelerine her ay ücretsiz oyunlar sunuyor. Peki, Temmuz ayında Live Gold sahiplerini hangi oyunlar bekliyor?

Temmuz ayı içerisinde 2 adet Xbox One ve 2 adet de Xbox 360 oyunu ücretsiz olarak sunulacak. Xbox One sahiplerine 19.99 dolar değerindeki Inside oyunu ve 12.99 dolar değerindeki Big Crown Showdown oyunu ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox 360 sahiplerine ise 1 Temmuz 15 Temmuz arasında 9.99 dolar değerindeki Castlevania: Symphony of the Night oyunu ve 16 Temmuz 31 Temmuz tarihileri arasında ise 19.99 dolar değerindeki Meet the Robinsons oyunu ücretsiz olacak. Bu iki oyunun da Xbox One’da oynanabileceğini belirtelim.

Oyunlarının tanıtım videolarını izlemek için buraya tıklayınız