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Tereyağ, et ve 'altın jöle' diyeti sayesinde 30 kilo verdi! Değişimlerini tek tek anlattı: "Artık gaz çıkartmıyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.02.2025 10:20
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Sosyal medyada "Steak and Butter Gal (Biftek ve Tereyağı Kızı)" olarak bilinen Juilliard mezunu konser piyanisti Isabella, veganlıktan etobur bir diyete dönünce hayatındaki değişimleri anlattı. Yüksek yağlı etobur diyetinin detaylarını paylaşan Isabella, "30 kilo verdim. Kistik akne, sedef hastalığı ve egzamadan kurtuldum. Gaz çıkarma, beyin sisi ve adet öncesi sendromu semptomlarım ortadan kalktı" dedi.

Tereyağ, et ve 'altın jöle' diyeti sayesinde 30 kilo verdi! Değişimlerini tek tek anlattı: "Artık gaz çıkartmıyorum"

Juilliard'da eğitim gören konser piyanisti Isabella "Bella" Ma, yakın zamanda TikTok'ta hayatına entegre ettiği etobur diyetinden söz ederek dikkatleri üzerine çekti. Yemeklerine kendi oluşturduğu altın jölesini kattığını söyleyen Isabella, "Altın jöle , dana kuyruğu ve tavuk butlarının 50 dakika boyunca bir düdüklü tencereye yerleştirilmesiyle yapılır . Et çıkarılır ve kalıntılar bir gece boyunca buzdolabında soğutularak kolajenle dolu jelatinimsi kemik suyu oluşturulur" diye konuştu.

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Diyetinin temelini et, tereyağ ve altın jölenin oluşturduğunu söyleyen Isabella, "Cilt, saç, tırnak ve yaşlanma karşıtı için en iyi yiyecek. Aydınlandığımı ve yenilendiğimi hissettim" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Isabella'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gaz çıkartmamak çok sağlıksız bir durum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O jöleyi nasıl yiyorsun? Kokusuna dayanamıyorum" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Etçil bir diyet çok bencil. Dünyamız ölüyor." yorumunda bulundu.

UZMANLARDAN TEPKİ TOPLADI

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Ancak bu eğilim tıp camiasında karışık tepkilere yol açtı .Kırmızı et , tereyağı ve peynir , kandaki LDL kolesterol seviyelerini artırabilen, kalp hastalığı ve felç riskini yükseltebilen doymuş yağ açısından zengindir. Şekerli ve rafine karbonhidratlı gıdaların alımını azaltmak iyi olsa da , meyve ve sebzeler kronik hastalık riskini düşürmeye, kan basıncını yönetmeye, kolesterolü düşürmeye, kilo yönetimine yardımcı olmaya ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilecek zengin bir lif ve temel besin kaynağıdır.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya diyet vegan
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