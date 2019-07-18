HABER

Terör kurbanı kardeşlerin ailesi için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliğince, PKK terör örgütünün araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak yaşamını yitiren Güloğlu kardeşler ile Munzur Çayı'na düşerek yaşamını yitiren Engin Eroğlu'nun ailelerine yardım kampanyası başlatıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, PKK terör örgütünün araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak yaşamını yitiren Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler ile Munzur Çayı'na düşerek yaşamını yitiren Engin Eroğlu'nun aileleri için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Engin Eroğlu'nun 15 Haziran'da Tunceli merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Ovacık kara yolunda yolcu otobüsünün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatıldı.

Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında 15 Temmuz'da PKK terör örgütünce araziye önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcıya basmaları sonucu Ayaz Güloğlu (8) ve kardeşi Nupelda Güloğlu'nun (4) yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşamını yitiren çocuklarımızın geride kalan ailelerine manevi olduğu kadar maddi olarak da yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek adında yardım toplamak amacıyla 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 11. maddesine göre Tunceli genelinde 15 gün süreyle Ziraat Bankası Tunceli Şubesi'nde hesap numarası 5546050-5010 ve IBAN TR: 84 0001 0002 9805 5460 5050 10 ile yardım hesabı açılmıştır."

PARTNERGören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...Gören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...
26 yıl önce PKK’nın katlettiği ‘Sündüs’ şehitleri anıldı26 yıl önce PKK’nın katlettiği ‘Sündüs’ şehitleri anıldı
İkinci kattan düşen kediyi havada yakaladıİkinci kattan düşen kediyi havada yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 çocuğun hayatını kaybetmesi Engin Eroğlu Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşler Ovacık Tunceli Tunceli Valiliği yardım kampanyası

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

Kıraç toprakları ormana çevirdiler

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Son dakika: İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 'şeffaf belediyecilik' vurgusu

Mansur Yavaş açıkladı! İnternet sitesinden görülebilecek

Milli SİHA Bayraktar TB2'den tarihi uçuş!

Tarihi uçuş! Rekor kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.