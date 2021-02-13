Terör örgütü PKK'ya peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.

ARNAVUTKÖY'DE ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN

Soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen yerlerden biri de Arnavutköy ilçesi oldu. Polis, Arnavutköy ilçesinde önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Mavigöl Mahallesi Maşuk Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katına operasyon düzenleyen polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

30 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öta yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına yasa dışı korsan gösteriye katılan, polislere molotoflu saldırı düzenleyen ve Abdullah Öcalan’ın yakalanasının sözde yıl dönümü nedeniyle sokakta eylem yapacağı tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonun düğmesine bastı.