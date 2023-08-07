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Terzi'nin yıldızı Çağatay Ulusoy bakın nasıl ünlü olmuş! Recep İvedik ve Arka Sokaklar’da figürandı...

07.08.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Netflix'te yayınlanan Terzi dizisinde Peyami Dokumacı karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çekiyor. Rol aldığı yapımlar sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Çağatay Ulusoy'u daha önce Recep İvedik ve Arka Sokaklar’da figüran olarak izlediğimizi duyanlar şoke oldu. Çağatay Ulusoy bakın nasıl ünlü olmuş...

Daha önce Hollywood'da oyunculuk eğitimi alan Çağatay Ulusoy şimdilerde Netflix'in sevilen dizisi 'Terzi' ile izleyicisinin kaşrşısına çıkıyor. Dizide hayat verdiği Peyami Dokumacı karakteriyle büyük beğeni toplayan Ulusoy, karizması ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

Türk dizi ve sinema sektörünün önemli oyuncularından biri haline gelen Çağatay Ulusoy aslında sektöre figüran olarak başlamış. Sektördeki yerine adım adım ulaşan Ulusoy'u daha önce birçok yerde izlemişiz.

Çağatay Ulusoy 2

Çağatay Ulusoy, Recep İvedik 3'te figüranlık yapmış. Türkiye'nin gişe rekorları kıran Recep İvedik serisinin ilk filmlerinden birinde arkada görünen genç figüran aslında Çağatay Ulusoy'muş. O dönemlerde lise öğrencisi olan Çağatay Ulusoy'un oyunculuk sevgisi genç yaşlarda başlamış.

recep ivedik çağatay

Çağatay Ulusoy'un figüranlık macerası Recep İvedik serisiyle de sınırlı kalmamış. Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da da figüran olarak yer almış. Sektöre figüran olarak başlayan Ulusoy bakın nasıl ünlü olmuş...

arka sokaklar çağatay

2010 yılında gerçekleşen ve Çağatay Ulusoy'un hayatını değiştiren olay ise The Best Model of Turkey'de yarıştıktan sonra gelen oyunculuk teklifi olmuş. Yarışmada birinci olan Çağatay Ulusoy'a o gece "Adını Feriha Koydum" dizisinde başrol teklif edilmiş.

çağatay ulusoy EMİR

Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Emir Sarrafoğlu karakteriyle büyük çıkış yakalayan Çağatay Ulusoy'un yükselişi o günden sonra başlamış.

Adını Feriha Koydum dizisinin yankıları henüz sona ermeden Çağatay Ulusoy diğer bir başarılı yapıma geçiş yaparak popülaritesini artırmış.

çağatay serenay

Ulusoy, Medcezir dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı dizide büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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Çağatay Ulusoy, anne tarafından Boşnak, baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli bir ailede doğdu.

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2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümünde tamamlamış ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı.

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İlk rolü, 2011 yılında Show TV'de yayımlanmaya başlayan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir.

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