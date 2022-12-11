Teşhirci fotoğraflarıyla gündem olmuştu! Pozlarıyla dudak uçuklatan yetişkin içerik yıldızı Siew Pui Yi'nın kariyer değişikliği kararı şoke etti

Uzun bir video duyurusunda Siew, yetişkin içerik sektörü kariyeri için her zaman minnettar olacağını, çünkü ona "ilk altın kutu" diye adlandırdığı başarıyı verdiğini söyledi. Bu sektörden ayrılmanın "en büyük gelir kaynağının" kaybı anlamına geleceğini kabul eden Siew, yine de bir içerik oluşturucu olarak kendisini olgunlaştırmaya ve kadın içerik oluşturuculardan beklenenlere meydan okumaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Şimdiden bir müzik videosu yayınlayan ve kendi makyaj markasını piyasaya süren genç yıldız, en iyi DJ olma planının yaklaşık üç yıldır gündemde olduğunu, ancak bu planının Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi.

ŞANTAJA MARUZ KALMIŞTI

24 yaşındaki Siew, bir tamirhaneye götürdüğü bilgisayarının sabit diskinden çıplak fotoğraflarının çalınması ve kendisine şantaj yapmaya çalışılması üzerine "başkasının elinde ölmek istemediğini" ve kendi kaderinin kontrolünü ele geçirmek istediğini söyleyerek yetişkin içerik sektörüne girmiş ve görüntüleri çevrimiçi olarak satmaya başlamıştı.

BAŞARILI OLACAĞINDAN EMİN

Siew, "Markamı müziğe dönüştürmenin zaman alacağını biliyorum ama inanılmaz bir ekip ve uzun süredir hayranlarımın desteğiyle başarılı olacağımdan eminim" diye konuştu. Ekibinin bir kısmı kararını desteklese de bir kısmı da yetişkin içerik sektöründen ayrılmasıyla ilgili endişeli olduklarını dile getirdiler.