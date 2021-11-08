Teşkilat 21. son bölümde MİT'İn özel ekibi Ariel'i İsrail'de öldürdü! Teşkilat 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 7 Kasım Pazar akşamı 21. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın, 14 Pazar ekrana gelecek olan 22. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

MİT EKİBİNDEN İSRAİL OPERASYONU

Teşkilat son bölümde MİT'in özel ekibi İsrail'de büyük bir operasyon yaptı. Serdar ve Zehra, Ariel'i saklandığı evden almayı başardı. Ancak İsrail istihbaratının peşlerine düştüğü ikili, çareyi Türkiye Büyükelçiliği'ne girmekte buldu. Yıldırım'ın talimatıyla ise İsrail güvenlik güçleri, hem Ariel'i kurtarmak hem de Serdar ve Zehra'yı yakalamak için Türkiye Büyükelçilik binasını kuşattı.

Zehra ve Serdar uluslararası çapta büyük bir diplomatik kriz riskinin ortasında kaldı. İsrail'e gelen Halit Başkan ise, Serdar'ın aklına gelen bir planla bu büyük krizi fırsata çevirdi. Serdar ve Zehra, İsrail askeri kılığına girerek binadan çıkmayı başardı.

ZEHRA, ARİEL'İ ÖLDÜRDÜ

Finalde ise MİT ekibi Ariel'i tuzağa düşürdü. Serdar ve Zehra'nın Ariel'i götürdükleri aracın önü kesildi. Kurtulduğunu sanan Ariel, gemiden çalınan gizli verilerin olduğu kartı çıkardı.

Ancak İsrail güvenlik güçleri kılığındaki kişilerin Türk istihbarat elemanları olduğu ortaya çıktı. Zehra ise günlerce uğradığı işkencelerin hesabını Ariel'i öldürerek aldı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Serdar ve Zehra’nın ele geçirdiği Ariel, gemiden çalınan gizli verilerin yerini söylemesi karşılığında canının bağışlanması için yalvarır. Hakkı ve Hulki, yanlarındaki Yusuf’la birlikte alarm durumuna geçmiş hapishaneden çıkış yolu aramaktadırlar.



Hapishaneden kaçmayı başarırlar ancak İsrail’in en çok aranan isimleri haline gelirler.

Krizlerle dolu büyük bir kaçış operasyonu onları beklemektedir.

Çetin ve Pınar’ın yıllar sonra gerçekleşen karşılaşmalarının ardından Pınar’ın kafası oldukça karışır.

Pınar yaşadığı gelgitlere rağmen her ne pahasına olursa olsun Yağmur’u korumak zorundadır.

Serdar ve Zehra, Ariel’in verileri sakladığı yere giderken peşlerine yabancı istihbarat takılır.



İsrail’deki Türk büyükelçiliğine yanlarındaki Ariel’le birlikte girmek zorunda kalan Serdar ve Zehra, uluslararası çapta büyük bir diplomatik kriz riskinin ortasında kalırlar.



