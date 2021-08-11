Teşkilat dizisi 2. sezon çekimleri başladı! Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu'dan set pozu

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, 6 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen 14. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Eylül ayında ekranlara dönecek olan Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimleri de başladı. Dizinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal Yurtçu ile sette çekilen bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Ertuğrul paylaşımına "Az kaldı" notunu düştü.

KADROYA YENİ İSİMLER DE KATILIYOR

Yeni sezonda Teşkilat'ın yönetmeni de değişti. Daha önce Hakan Kırvavaç tarafından yönetilen dizinin yönetmeni, Son Yaz'dan ayrılan Barış Arlıer oldu.

Teşkilat'ın yeni sezonda kadrosuna ise ünlü oyuncular Hakan Boyav ve Gürkan Uygun da katıldı.





