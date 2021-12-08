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Teşkilat dizisi 26. yeni bölüm fragmanı! Serdar ölüyor mu? Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrılacak mı?

08.12.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisi 26. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Teşkilat yeni bölümde MİT ajanı Serdar, kaçırıldığı dönemde Yıldırım tarafından uygulanan beyin kontrolü yöntemiyle bir emir alıyor. Serdar'a "Yolun sonuna geldin. Bugün Türkiye'nin kaderini değiştireceksin" deniliyor. Ekibe ve ülkesine zarar vermek istemeyen Serdar ise başına silahı dayayarak intihar etmek istiyor. Peki Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrılıyor mu?

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 12 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 26. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde Serdar şoku yaşanacak.

"VATAN UĞRUNA ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN"

MİT'in özel ekibi Türkiye'ye düzenlenmeyi planlanan büyük saldırıyı önlemeye çalışıyor. Ekibe gönderilen mesajda "İlk bomba Türkiye'nin kalbinde patlayacak. 12 saatte bir yeni bomba patlayacak" deniliyor.

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Diğer yandan ise Serdar, kaçırıldığı dönemde beynine uygulanan uzaktan kontrol yöntemiyle bir emir alıyor. Serdar'a "Yolun sonuna geldin. Bugün Türkiye'nin kaderini değiştireceksin" deniliyor. Serdar ise "Madem gün bugün o zaman vatan uğruna ölmek için güzel bir gün" diyerek başına silahı dayıyor.

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Serdar'a ne olacağı ve Çağlar Ertuğrul'un diziye veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Libya’da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya’dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır. Üstelik ekibin Doğu Akdeniz’deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra’nın Almanya’da işleri yoluna koyması gerekmektedir.

Serdar’ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım’ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur. İkili Libya’daki problemi çözmek için Ceren’in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar. Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.

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Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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Okuyucu Yorumları 31 yorum
altın kelebekte sıktı kafasına zaten dizide yaşaması önemli değil daha
Bence çıksın onun yerine ne oyuncular var!!!
Tamer çektimi ipini bunun

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