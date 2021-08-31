Teşkilat dizisinin peşini şansızlıklar bırakmıyor! Çekimler başlayamıyor

TRT 1’in en iddialı yapımlarından biri olan Teşkilat ikinci sezonuna hazırlanırken şanssızlıklar peşini bırakmıyor. Önce en önemli oyuncularından Mesut Akusta beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı, şimdi de çekimler Covid-19 engeline takıldı.

MESUT AKUSTA YENİ SEZONA HASTANEDE HAZIRLANDI

Geçen kış ilk sezonunu çok başarılı bir şekilde tamamlayan Teşkilat dizisi, yaz tatilinin ardından birkaç hafta önce yeni sezon çekimleri için sete çıkmıştı. Ancak çekimlerin başlamasından kısa süre sonra dizide Mete karakterini canlandıran usta oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi.

Acilen hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Mesut Akusta, birkaç gün sonra gözlerini açtı ve hayranlarını da sevince boğdu. Yeniden sete dönmek için gün sayan Akusta’nın gözlerini açar açmaz yeni bölüm senaryosunu okumak istediği belirtildi.

Bu olay üzerine herkes Mesut Akusta’nın Teşkilat dizisinde devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Neyse ki ünlü oyuncu kararıyla hayranlarını sevindirdi. Mesut Akusta’nın, Teşkilat dizisinden ayrılmayacağı, bir süre dinlendikten sonra önümüzdeki hafta yeniden sete döneceği belirtildi.

SETTE COVİD-19 PANİĞİ

Ancak tam durum düzeldi derken Teşkilat’ın başına bir şanssızlık geldi. Bazı oyuncular ve set görevlilerinin Covid 19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine çekimler bir süre ertelendi. Virüs kapan Teşkilat dizisi ekip üyelerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin çekimleri, virüse yakalanan ekip üyelerinin karantina sürelerinin bitmesinin ardından devam edecek.



