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Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Heyecan dorukta

15.10.2023 19:50 | Son Güncelleme:
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Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusu heyecanla beklenen ikinci sezonu öncesi gündem oldu. TRT1'in büyük merakla izlenen dizisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılarını konu alıyor. Son olarak kadroya Aybüke Pusat'ın katıldığının açıklanmasıyla yeni bölüm tarihi ve 'Teşkilat bu akşam var mı?' sorusu merak edildi. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Son bölüm özeti

Teşkilat yeni sezon tarihi ve yeni bölümü yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran Teşkilat'ın yeni sezonu merak edildi. Son bölümde Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmak istemişti. 'Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak?' ekranı sorgulanıyor. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon bilgileri...

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat bugün TRT1yayın akışı listesinde yine yer almadı. Bu akşam, geçtiğimiz haziran ayında 79. bölüm ile sezon finaline giren ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın anlatıldığı Teşkilat yerine yayın akışı listesinde Babamın Penguenleri filmi yer aldı.

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TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihi netleşti. TRT'in en çok izlenen yapımlarından olan Teşkilat 22 Ekim Pazar günü ikinci sezonun ilk bölümü ile ekrana gelecek. Teşkilat yeni sezon 22 Ekim 2023 Pazar günü(haftaya pazar) yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.

TRT1'in sevilen dizisi her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonlarını konu alan dizi, pazar günleri yeni bölümleri ile saat 20.00'de ekrana geliyor.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Beni Böyle Sev
08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Babamın Penguenleri
21:45 Türkiye - Letonya
23:45 Teşkilat
02:40 Şehirden Uzakta
03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

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