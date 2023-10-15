Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Heyecan dorukta

Teşkilat yeni sezon tarihi ve yeni bölümü yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran Teşkilat'ın yeni sezonu merak edildi. Son bölümde Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmak istemişti. 'Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak?' ekranı sorgulanıyor. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon bilgileri...

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat bugün TRT1yayın akışı listesinde yine yer almadı. Bu akşam, geçtiğimiz haziran ayında 79. bölüm ile sezon finaline giren ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın anlatıldığı Teşkilat yerine yayın akışı listesinde Babamın Penguenleri filmi yer aldı.

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihi netleşti. TRT'in en çok izlenen yapımlarından olan Teşkilat 22 Ekim Pazar günü ikinci sezonun ilk bölümü ile ekrana gelecek. Teşkilat yeni sezon 22 Ekim 2023 Pazar günü(haftaya pazar) yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.

TRT1'in sevilen dizisi her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonlarını konu alan dizi, pazar günleri yeni bölümleri ile saat 20.00'de ekrana geliyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Beni Böyle Sev

08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Babamın Penguenleri

21:45 Türkiye - Letonya

23:45 Teşkilat

02:40 Şehirden Uzakta

03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

