Tesla'yı elektrikli tanka çevirdiler! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Elektrikli otomobillere ilgi duyan bir grup Alman YouTuber, Tesla Model 3'ü dev paletli bir tanka dönüştürmeye karar verdi. Bu kararın arkasından çalışmalara başlayan grup, Tesla'dan 6 tonluk dev bir elektrikli arazi aracı yaparak herkesi şaşırtmayı başardı.

TESLA TANK'I GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜLER!

Daha önce birçok Tesla sahibi, Model 3'ü bir arazi aracına dönüştürmek için araçlarına kar paletleri ve arazi süspansiyonları yerleştirdi. Ancak Alman YouTuber'ların yaptığı araç kesinlikle bunlardan çok farklı oldu. Electrek'in haberine göre; Bu çılgın grup, elektrikli arabaya dev tank paletleri ekleyerek onu 6 tonluk dev bir elektrikli tanka dönüştürdü.

Aktarılanlara bakılırsa YouTuber'ların aracı gerçeğe dönüştürmeleri dört hafta sürmüş. Bu vaktin çoğu 1,3 tonluk zincirlerle dev paletleri inşa etmek için harcanmış. Böylece ortaya bazı engebeli arazilerde kullanılabilecek, yerden yüksekliği 80 cm olan bir Model 3 çıkmış.

YouTuber, bu paletlerin bir yere takılması ihtimalini de düşünmüş. Buna karşı 6 ton kapasiteli bir ön vinç eklemiş.

Arazide test edilen aracın videosu yayınlanmadı ancak yakında gelecek. En azından YouTuber'ların söyledikleri bu yönde.

