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Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

09.04.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılması kabul edilmişti. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, toplu ulaşım zammından öğrencilerin etkilenmemesi hedefiyle atacakları adımı açıkladı.

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Geçtiğimiz çarşamba günü İBB UKOME toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edilmişti. Karar tepkilere yol açmış, bazı öğrenciler ulaşım zammını protesto etmişti. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu bugün Twitter hesabından "İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde" notuyla paylaştığı videoda zamdan öğrencilerin muaf tutulması için teklifte bulunacaklarını açıkladı.

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İstanbul’daki ulaşım zammına yönelik AK Parti ve MHP’li İBB Meclisi üyeleri yaptıkları değerlendirmede, öğrencilerin son ulaşım zammından muaf tutulması için teşebbüste bulunmaya karar verdi. Alınan bu kararı Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından "İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde" başlığıyla duyurdu. Göksu, ulaşım zammının öğrencilere yansıtılmaması için hazırladıkları teklifi, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü toplanacak İBB Meclisi’ne sunacaklarını söyledi.

İBB SÜBVANSE ETSİN

Göksu videolu paylaşımında konu ile ilgili şunları söyledi:

“Sevgili gençler, sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi kullanmış olduğunuz öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Tabi bu yüzde 40 zam siz okula giderken, kütüphaneye giderken, okuldan tekrar evinize dönerken biliyorum sizin için bir takım zorluklar ortaya çıkaracak. Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle meşgul olsunlar, Türkiye’nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak Pazartesi günü İBB Meclisi’ne bir teklif sunalım. Ve bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40’ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sübvanse etsin, böylece İETT de zarar görmesin. Öğrenciler de kazansın, İETT de kazansın istedik. Hayırlı olsun. Pazartesi günü meclise sunuyoruz.”

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Bilindiği gibi 7 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde yapılan toplu ulaşım zammı sonrası 2,67 lira olan öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 3,74 liraya, aylık öğrenci İstanbulkart 78 TL’den 109 TL’ye yükselmiş, öğrenciler tarafından tepki görmüştü.

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İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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