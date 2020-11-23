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  4. The Crown 4. sezonda Prenses Diana ve Prens Charles’ın düğünün neden gösterilmedi?

The Crown 4. sezonda Prenses Diana ve Prens Charles’ın düğünün neden gösterilmedi?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Crown 4. sezonda en çok beklenen sahnelerden biri Prenses Diana ve Prens Charles’ın düğünü dizide es geçildi. Sadece düğün provasını konu alan sahnelerin olması dizinin hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Peki, The Crown dizisinde Prenses Diana ve Prens Charles’ın düğünü neden yok?

The Crown 4. sezonda Prenses Diana ve Prens Charles’ın düğünün neden gösterilmedi?

The Crown 4. sezon yayınlanmasıyla tartışmaların fitilinin ateşlenmesi bir oldu. Herkesin merakla beklediği 4. sezonda Kraliyet Ailesinin Prenses Diana’lı yılların başlamasına tanık olduk. Diziyi izleyenlerin en çok merak ettiği düğün sahnesi ise dizide her almadı.

The Crown 4. sezonda mutsuz Prenses Diana’yı genç oyuncu Emma Corrin canlandırdı. Performansıyla izleyicilerden tam not alan Corrin, The Crown dizisinde düğün sahnesinin neden olmadığına bir açıklama getirdi.

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'NÜANS KATILAMAYACAK BİR OLAYDI'

Emma Corrin şöyle açıklıyor; “Sırf yeniden çekmek için bir şeyleri yeniden yaratmamıza gerek yoktu. Düğünü YouTube’da aratarak 10 saniye içinde izlemeye başlayabilirsiniz. Konunun gidişatıyla o anın bir alakası yoksa, yeniden yapmanın da bir anlamı yok.” Prens Charles’ı canlandıran Josh O’Connar’a göre de Charles ve Diana’nın düğünü zaten tüm detaylarıyla planlanmış, hareketlerinin bile belirli olduğu, içine nüans katılamayacak bir olaydı. Oysa ki kapalı alanlarda yaşananlar, örneğin düğün provaları daha ilgi çekici olabilirdi.

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