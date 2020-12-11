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The Game Awards 2020 yılın espor oyun ödülleri sahiplerini buldu!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 11.12.2020 16:55 | Son Güncelleme:
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The Game Awards 2020 yılın espor oyun ödülleri sahiplerini buldu!

The Game Awards 2020'ye The Last of Us: Part II damgasını vursa da espor alanında da önemli ödüller dağıtıldı. Yılın espor ödüllerinin sahiplerine kavuştuğu The Game Awards 2020'de yılın espor oyunu League of Legends oldu.

The Game Awards 2020 oyun dünyanın en büyük ödüllerinden biri olarak biliniyor. Dün gece düzenlenen ödül töreninde ise yılın en iyi yapımlarına ödüller dağıtıldı. Naughty Dog yapımı PlayStation 4 oyunu The Last of Us: Part II, geceye damga vurdu. Oyun, The Game Awards 2020'de 7 ödül birden kazandı. Fakat gecenin dikkat çekeni sadece TLoU: Part II değildi. Espor kategorisinde de yılın en iyileri ödüllerine kavuştu.

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İŞTE ESPOR ALANINDA YILIN EN İYİLERİ

Yılın en iyi espor oyunu League of Legends seçilirken, Yılın espor koçu Zonic oldu. Ödül kazanan isimlerin tamamı ise şöyle sıralandı:

Yılın Espor Oyunu: League of Legends
Yılın Espor Koçu: Zonic
Yılın En İyi Espor Etkinliği: LoL World Championship 2020
Yılın Espor Sunucusu: Sjokz
Yılın Esporcusu: Heo “Showmaker” Su / League of Legends
Yılın Espor Takımı: G2 Esports


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