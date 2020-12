The Game Awards 2020 yılın espor oyun ödülleri sahiplerini buldu!

The Game Awards 2020 oyun dünyanın en büyük ödüllerinden biri olarak biliniyor. Dün gece düzenlenen ödül töreninde ise yılın en iyi yapımlarına ödüller dağıtıldı. Naughty Dog yapımı PlayStation 4 oyunu The Last of Us: Part II, geceye damga vurdu. Oyun, The Game Awards 2020'de 7 ödül birden kazandı. Fakat gecenin dikkat çekeni sadece TLoU: Part II değildi. Espor kategorisinde de yılın en iyileri ödüllerine kavuştu.

İŞTE ESPOR ALANINDA YILIN EN İYİLERİ

Yılın en iyi espor oyunu League of Legends seçilirken, Yılın espor koçu Zonic oldu. Ödül kazanan isimlerin tamamı ise şöyle sıralandı:

Yılın Espor Oyunu: League of Legends

Yılın Espor Koçu: Zonic

Yılın En İyi Espor Etkinliği: LoL World Championship 2020

Yılın Espor Sunucusu: Sjokz

Yılın Esporcusu: Heo “Showmaker” Su / League of Legends

Yılın Espor Takımı: G2 Esports

We've got a whole lotta Esports wins here on #TheGameAwards! Congratulations to everyone! ???? pic.twitter.com/rbtiIoNdR7 — The Game Awards (@thegameawards) December 11, 2020