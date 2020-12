Cyberpunk 2077 yetişemedi: The Game Awards 2020 kazananları belli oldu!

The Game Awards 2020 dün gece saatlerinde gerçekleştirildi. Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan The Game Awards 2020'ye The Last of Us: Part II damgasını vurdu. Geceden tek bir ödül ile ayrılmayan The Last of Us: Part II; Yılın Oyunu, En İyi Oyun Yönetimi, En İyi Hikaye Anlatımı, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Karakter Performansı, En İyi Erişilebilirlikte İnovasyon Oyunu ve En İyi Aksiyon/Macera Oyunu olmak üzere birçok dalda ödül kazandı. Geceden ödül ile ayrılan sadece The Last of Us: Part II değildi.

İŞTE THE GAME AWARDS 2020'NİN KAZANANLARI

Yılın Oyunu: The Last of Us Part II

En İyi Oyun Yönetimi: The Last of Us Part II

En İyi Hikaye Anlatımı: The Last of Us Part II (Neil Druckmann, Halley Gross)

En İyi Sanat Yönetimi: Ghost of Tsushima (Sucker Punch/SIE)

En İyi Müzik: Final Fantasy VII Remake (Nobuo Uematsu, Masahi Hamauzu, Mitsuto Suzuki)

En İyi Ses Tasarımı: The Last of Us Part II (Naughty Dog/SIE)

En İyi Karakter Performansı: Laura Bailey- Abby, The Last of Us Part II

En İyi Etki Yaratan Oyun:Tell Me Why (Dontnod Entertainment/Xbox Game Studios)

En İyi Devam Eden Oyun: No Man’s Sky (Hello Games)

En İyi Bağımsız Oyun: Hades (Supergiant Games)

En İyi Mobil Oyun:Among Us (InnerSloth)

En İyi Topluluk Desteği Veren Oyun:Fall Guys (Mediatonic/Devolver)

En İyi Erişilebilirlikte İnovasyon Oyunu: The Last of Us Part II (Naughty Dog/SIE)