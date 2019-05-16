The Simpsons bu kez de Game of Thrones sürprizini tahmin etti!

The Simpsons’ın 2 yıl önce yayınlanan bölümünde Game of Thrones’un son bölümündeki herkesin ağzını açık bırakan sahneyi öngördü.
The Simpsons'ın 2017’de yayınlanan fantastik temalı The Serfsons bölümü ile HBO’nun hit dizisinin son bölümü arasındaki benzerlik şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan keşif sayesinde, uzun soluklu animasyon dizinin, "Game of Thrones"un "The Bell" adlı bölümünde yaşananları öngördüğü internette iki gündür dolaşıyor.
Konuyla ilgili olan geçmişteki The Simpsons bölümünde, Marge, Homer, Bart ve Lisa’yı aynı Game of Thrones dizisindeki dönem kostümlerinin içerisinde, bir kalenin duvarından, tarihi bir kasabayı izlerken görüyorsunuz. O esnada Bart, kadraja giren devasa ejderhayı işaret ediyor ve “Ejderha köyümüzü yakıyor” diyor.
The Simpsons'ın geleceği öngördüğü anlar, Olimpik madalya tahmini ve 11 Eylül saldırıları da dahil, seçimlerden trajedilere uzanan geniş bir yelpazeye sahip. İşte onlardan akılda kalan o görüntüler...
2013 yılında hayatımıza giren akıllı saatler Simpsons'ların 1995 yılında yayınlanan 6. sezon 9. bölümünde yer almış. Lisa'nın gelecekteki nişanlısı kolundaki akıllı saate komutlar vermekte. Tıpkı günümüzde olduğu gibi.
Ebola isimli virüs 2013 yılında ilk kez Batı Afrika'da yayılmaya başlamış ve zaman içerisinde dünyanın bir çok bölgesinde aktif olarak görülmüştür. Elbette Ebola virüsü 2013'te çıkmamıştır. Ancak bu virüsün hiç de popüler olmadığı 1997 yılında SimspsonS'ların bir bölümünde bu salgına yer verilmiştir.
Lady Gaga'nın özel halatlarla gökyüzünden ineceği bile The Simpsons'ta resmedilmiş. Hatta gökyüzünde özel ışık gösterisi yapacağı ayrıntısı bile The simpsons'ta mevcut. The Simpsons'ın Super Bowl ipuçlu bölümünün 2012 yılına ait olduğunu söylemekte fayda var.
2007 yılında Simpson ailesi buldukları süper ucuz otobüs biletiyle New York’a giderler. Broşür İkiz Kuleleri göstermekte ve üzerinde gezi fiyatı olan 9 dolar yazmaktadır. dikkatlice bakarsanız broşürün kapağında 9.11 yazdığını net bir şekilde görürsünüz.
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