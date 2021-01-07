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The Suicide Squad’a 18 yaş sınırı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.01.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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The Suicide Squad’a 18 yaş sınırı

Merakla beklenen The Suicide Squad filmine 18 yaş sınırı getirildi.

Guardians of the Galaxy filmleriyle tanınan James Gunn‘ın yazıp yönettiği The Suicide Squad filmine 18 yaş sınırı getirildi. The Suicide Squad filmine getirilen sınırlamayı yönetmeni James Gunn, duyurdu.

Buna göre, The Suicide Squad’ın ikinci filmi 18+ olacak. Film, çizgi romanlarda olduğu gibi bolca mizah ve bolca kanlı şiddet karışımını içerecek.

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Filmin açıklanan oyuncu kadrosundan bazı isimler ise şu şekilde; Harley Quinn rolünde Margot Robbie, Bloodsport rolünde Idris Elba, John Cena Peacemaker olarak karşımıza çıkacak, Weasel rolünde Sean Gunn, Thinker rolünde Peter Capaldi, Blackguard olarak Pete Davidson, Jai Courtney Captain Boomerang’a hayat verirken Joel Kinnaman ise Rick Flag’ı canlandıracak. Filmde rol alacağı kesin olan diğer isimler ise Taika Waititi ve Sylvester Stallone.

The Suicide Squad‘ın Türkiye'de 6 Ağustos 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

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