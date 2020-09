The Umbrella Academy ve oyuncuları

The Umbrella Academy konusu ve oyuncularının muhteşem performansı ile Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Bu başarı kısa bir süre içerisinde gelince, dizi hakkında en ufak bilgisi olmayan kişiler bile The Umbrella Academy'yi izleme listesine aldı. Dizide süper güçlere sahip ekibin öyküsü kara komedi ve aksiyonla harmanlanmış. Bu harmanlama hem dizi eleştirmenleri hem de izleyicilerden takdir toplamayı başardı. The Umbrella Academy castında ise Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda gibi çok başarılı oyuncular bulunuyor. The Umbrella Academy Dizisi Konusu Dizinin başarısının perde arkasında konusunun özgünlüğü yer alıyor. The Umbrella Academy konusu, aynı gün doğan yedi çocuğun Sir Reginald Hargreeves tarafından evlat edinilmesi ile başlayan olayları anlatıyor. Evlat edindikten sonra Sir Reginald çocukların özel güçlere sahip olduğunun farkına varır ve her biri ile ayrı ilgilenmeye özen gösterir. Ölülerle konuşabilmek, zamanda yolculuk yapabilmek gibi birbirinden ilginç ve etkileyici güce sahip bu çocuklara Sir Reginald birden yediye kadar sayılar verir.

Dünyayı kurtarmak amacı ile kurulan The Umbrella Academy'nin üyeleri bu 7 süper güce sahip çocuklardan oluşur. Her şey yolunda giderken ortaya çıkan ufak pürüzler ile büyük sorunlar ortaya çıkar. Akademi 7 üyenin her birinin teker teker ayrılması ile dağılır. Ancak babalarının ölümü The Umbrella Academy'yi tekrardan bir araya getirmeyi başarır. Babalarının ölümünün ardındaki sır perdesini aralayan ekip, güçlerini bir araya getirerek aksiyon dolu maceralara atılır. The Umbrella Academy Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Diego (David Castaneda) The Umbrella Academy Diego karakteri nefesini sonsuza kadar tutabilme yeteneğine sahip. Ekibin 2 numarası olan Diego, asi ruhlu bir kişiliğe sahip olması ile öne çıkan biri. Bıçak kullanma meziyetleri son derece gelişmiş olan Diego fırlatma konusunda çok önemli güçlere sahip. Ayrıca, akşamları polis telsizi dinleyerek suçluları yakalamaya çalışan Diego, Luther'den emir almayı kendisine yediremez. Diego karakterine hayat veren David Castaneda, 1989 Los Angeles doğumludur. The Umbrella Academy David Castaneda için oyunculuk kariyeri bakımında çok önemli bir yer ediniyor. Castaneda, The Umbrella Academy haricinde Lie to Me, Southland, Blindspot gibi televizyon dizilerinde de oyunculuk yaptı.

Luther (Tom Hopper) Ekibin lideri konumundaki Luther, 1 numaradır ve 5 numara ile ikizdir. En erken yaşta Ay'a giden kişi olmasından dolayı Spaceboy lakabı ile anılır. The Umbrella Academy Luther karakterinin kafası Mars'ta yaşanan bir kazadan sonra bir gorilin bedenine eklenir. Bu sayede hayatta kalmayı başaran Luther, aynı zamanda goril güçlerine sahip olur. Luther karakterini canlandıran Tom Hopper, başarılı kariyere sahip olan bir İngiliz aktördür. Dünyayı etkisi altında bırakan Game of Thrones dizisinde Dickon Tarly rolünde başarılı bir oyunculuk performansı sergileyerek ismini tüm dünyaya duyurdu. Doctor Who, Doctors, Merlin, Barbarians Rising, Black Sails ve Casualty dizilerinde de rol alarak filmografisini genişletti. Allison (Emmy Raver-Lampman) Ekibin 3 numarası Allison. Gerçeği yalanlarına göre şekillendirebilme yeteneğine sahip Allison, gerçekte yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterebiliyor. Boşandığı eşinden olan çocuğunun velayetini alamayan Allison, bu durumu bir türlü kabullenemez. Ayrıca, Allison The Umbrella Academy'de ünlü bir aktristir.

The Umbrella Academy Emmy Raver-Lampman'ın performansı ile çok daha renkli bir dizi olmayı başarıyor. Emmy Raver-Lampman dizide canlandırdığı Allison karakteri ile fazlasıyla takdir toplamayı başardı. 1988 doğumlu oyuncu The Umbrella Academy ile birlikte yeteneğini geniş kitlelere ispatlamayı başardı. Klaus (Robert Sheehan) Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı olan Klaus, ekibin 4 numarasıdır. Ölülerle konuşabilme, telekinezi, uçabilme gibi süper güçlere sahip Klaus ekibin en renkli kişisidir. Bu özellikleri ile dikkat çeken Klaus, The Umbrella Academy çizgi romanı içindeki en gotik bir karaktere sahip. Klaus karakterini dizide Robert Sheehan canlandırıyor. 2003 yılından beri oyunculuk yapan Robert Sheehan, birçok başarılı yapımda yer aldı. Bu yapımlardan bazıları Genius: Picasso, Accused, Misfists, Coming Up ve Me and Mrs Jones'tur. Number 5 (Aidan Gallagher) İsminden de anlaşılacağı gibi ekibin 5 numarasıdır. Number 5'a "çocuk" lakabı ile de seslenilir. 10'lu yaşlarda birden bire ortadan yok olan Number 5, 20 yıl sonra tekrar ekibin arasında katılır. Ancak dış görüntüsü hiç 30 yaşında gibi değildir. Dışarıdan çocuk gibi görünmesine rağmen çok olgun bir karaktere sahiptir. Number 5'ın özel güçleri zamanı bükme ve zamanda yolculuktur.

Number 5 karakterini canlandıran oyuncu Aidan Gallagher henüz 17 yaşında. The Umbrella Academy Aidan Gallagher için mihenk taşı bir proje. Bu projeden önce de oyunculuk yapmış olan Gallagher, Modern Family'de ve Nickelodeon yapımlarında boy gösterdi. Ben (Justin H. Min) Ekibin tekrar bir araya gelmesinden önce vefat eden Ben, sadece Klaus'un ölülerle konuşabilme yeteneği sayesinde ekrana gelir. Başka düzlemlerdeki canlıları dünyaya gönderip onların yerine geçebilme yeteneğine sahiptir. Akademinin bahçesinde Ben'in bir heykeli bulunur. Ben rolünü canlandıran Justin H. Min, 1990 doğumludur. Pure Genius, Dating After Collage ve Too Old to Die Young dizileri Justin'in oynadığı dizilerden birkaçıdır. Vanya (Ellen Page) Ekibin 7 numarası Vanya, birçok şüpheyi üzerinde barındırır. The Umbrella Academy karakterleri arasında en çok sorgulanan Vanya'nın dikkat çeken bir özelliğinin olmaması eleştirilmesine sebep olur. Müziğe düşkün bir karakter olan Vanya, çok iyi keman çalar. The Umbrella Academy Vanya rolü Ellen Page tarafından canlandırılıyor.