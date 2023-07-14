HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THK uçağı piste gövde üzeri inmişti! Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan "hava aracı ciddi olayı" hakkında rapor Resmi Gazete'de

THK uçağı piste gövde üzeri inmişti! Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan "hava aracı ciddi olayı" hakkında rapor Resmi Gazete'de

14.07.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenboğa Havalimanı'nda Tecnam P2006T tipi hava aracı, 21L pistine gövde üzeri inmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, yaşanan "hava aracı ciddi olayı" hakkında hazırlanan rapor tamamlanarak yayımlandı.

THK uçağı piste gövde üzeri inmişti! Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan "hava aracı ciddi olayı" hakkında rapor Resmi Gazete'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

thumbs_b_c_25c070251f52094af063afb038f800d6

PİSTE GÖVDE ÜZERİ İNDİ

Buna göre, 19 Ağustos 2022'de, THK Uçuş Akademisi AŞ işletmesinde olan, TC-GTK tescil işaretli, Tecnam P2006T tipi hava aracının, Esenboğa Havalimanı 21L pistine gövde üzeri inişiyle sonuçlanan "hava aracı ciddi olayı" meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Söz konusu olaya dair "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Nihai Raporu", ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere Başkanlığın internet sitesinde yayımlandı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölüm anını kaydetmiş! Başına silahı dayayıp... Ölüm anını kaydetmiş! Başına silahı dayayıp...
Anahtar Kelimeler:
esenboğa havalimanı thk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.