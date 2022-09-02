Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında karar

Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen davada, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında hakim Elis Dine, Özer’in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve tutukluluğun devamını kararlaştırdı. Dine, bugünkü kararın Özer’in Türkiye Cumhuriyeti’ne iadesi için alındığını sözlerine ekledi.

Kararın Dıraç Temyiz Mahkemesinde temyize götürülebileceği bildirildi. Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Sevgi Erarslan, müvekkilinin iade süreci için hapiste olacağını kaydederek, kararı temyize götüreceklerini söyledi.

30 AĞUSTOS'TA YAKALANMŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

(AA)

