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Thomas Matthew Crooks bilmecesi çözülüyor: Trump'a isabet eden 'dost' ateşiymiş! ABD Gizli Servisi de şaşkın

14.07.2024 11:48
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ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump son yılların en sarsıcı suikast girişimlerinden birini yaşadı. Haliyle gözler saldırganın kim olduğuna çevrildi. FBI, saldırganın Thomas Matthew Crooks olduğunu doğruladı. 20 yaşındaki Crooks hakkında ortaya çıkan bir detay olayın şokunu ikiye katladı. ABD Gizli Servisi şimdi Crooks'un Trump'a nasıl bu kadar yaklaşabildiğini soruşturuyor.

Thomas Matthew Crooks bilmecesi çözülüyor: Trump'a isabet eden 'dost' ateşiymiş! ABD Gizli Servisi de şaşkın

Thomas Matthew Crooks adlı genç saldırgan ABD tarihine geçti. 5 Kasım'da yapılması planlanan 2024 ABD başkanlık seçimlerinin kaderi etkileyecek saldırıyı gerçekleştiren Crooks şaşırtıcı bir detayla dikkat çekiyor.

OLAY YERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Thomas Matthew Crooks, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında ateş açtıktan sonra olay yerinde öldürüldü.

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SEÇMEN KAYDINDA ORTAYA ÇIKTI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada Crooks'un Pensilvanya eyaletinin seçmen kayıtlarına göre Cumhuriyetçi olduğu aktarıldı. CNN'in haberine göre, Crooks'un, partinin başkan adayı olmasını istedikleri kişiye üyelerin oy verebildiği kapalı ön seçimlere katılmayı sağlayan sistemde Cumhuriyetçi olarak kaydı tespit edildi.

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DEMOKRATLAR İÇİN DE BAĞIŞ YAPMIŞ

Pittsburgh'un banliyösü Bethel Park'ta, miting alanının yaklaşık 56 kilometre güneyinde yaşayan Crooks'un, Pensilvanya'nın seçmen veri tabanında Cumhuriyetçi olarak yer almasına rağmen, 2021'de "Progressive Turnout Project" adında Demokrat görüşlü siyasi eylem komitesine 15 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.

BABASI SESSİZ KALDI

Saldırganın babası Matthew Crooks, yetkililerle görüşene kadar oğlu hakkında konuşmayacağını kaydetti.

TRUMP'A NASIL BU KADAR YAKLAŞABİLDİ?

Associated Press (AP), mitingde çekilen onlarca video ve fotoğrafın yanı sıra uydu görüntüleri üzerinden eski Başkan Trump'a yönelik saldırıyı analiz etti. Analize göre, bu veriler, saldırganın Trump'ın konuşma yaptığı sahneye "şaşırtıcı" derecede yaklaşabildiğini gösteriyor.

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Sosyal medyada yayımlanan videolara göre, Trump'ın mitinginin yapıldığı alanın kuzeyindeki bir üretim tesisinin çatısında bulunan gri kamuflaj giymiş bir adamın cesedi görülüyor.

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Çatı, Trump'ın konuşma yaptığı yere 150 metre mesafede ve bu uzaklık ABD ordusunda acemi erlerin temel eğitimde M16 tipi otomatik tüfeğiyle insan boyutundaki hedefleri vurmaları istenen mesafeye tekabül ediyor. Saldırganın kullandığı AR-15 ise M16'nın yarı otomatik sivil modeli.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan iki emniyet yetkilisi, ABD Gizli Servisinin, saldırganın Trump'a nasıl bu kadar yaklaştığını soruşturduğunu aktardı. Yetkililer, Gizli Servisin kesin nişancı ekibi ile karşı saldırı ekibinin saldırı sırasında mitingde bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, Bakanlığın ve Gizli Servisin silahlı saldırıyı soruşturmak üzere kolluk kuvvetleriyle çalıştığını söyledi.

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Mayorkas, başkan adaylarının ve seçim kampanyası kapsamında yürütülen etkinliklerin güvenliğini sağlamanın en hayati önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Bakan Mayorkas, "Bu saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Gizli Servisi bugün gösterdikleri hızlı eylemden dolayı takdir ediyoruz. Başkan Biden, eski Başkan Trump ve kampanyalarıyla irtibat halindeyiz, onların emniyet ve güvenliğini sağlamak için mümkün olan her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.

BBC'nin haberine göre de Trump'ın mitingde uğradığı saldırı "güvenlik zafiyeti" tartışmalarına yol açtı.

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NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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