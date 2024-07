Dünyada ses getirdi! Trump'a suikast girişimine tepki yağıyor

5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikaste uğradı.

78 yaşında olan Trump’a düzenen suikast girişimine başkanlık seçiminde yarıştığı ABD Başkanı Joe Biden’dan Ukrayna Ddevlet Başkanı Volodimir Zelensky’a kadar birçok kişi tepkisiz kalamadı.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN

‘‘Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemelidir. Buna asla göz yumamayız. Herkesin bu şiddeti kınaması gerekir. ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok’’

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

"ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.’’

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKY

‘‘Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pennsylvania'daki mitinginde vurulduğunu öğrendiğimde dehşete kapıldım. Bu tür bir şiddetin hiçbir gerekçesi ve dünyanın hiçbir yerinde yeri yoktur. Şiddet asla galip gelmemelidir. Donald Trump'ın şu anda güvende olduğunu öğrendiğim için rahatladım ve kendisine acil şifalar diliyorum.’’

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF

‘‘Az önce eski Başkan Trump'ın bir seçim mitinginde vurulduğunu öğrendim. Bu şok edici bir gelişme. Siyasetteki tüm şiddet olaylarını kınıyorum. Eski Başkan'a acil şifalar ve sağlık diliyorum.’’

FİLİPİNLER DEVLET BAŞKANI FERDİNAND MARCOS JR.

‘‘Eski Başkan Donald Trump'ın kendisine yönelik suikast girişiminin ardından iyi olduğu haberini büyük bir rahatlamayla alıyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız kendisi ve ailesiyle birlikte. Dünyanın dört bir yanında demokrasiyi seven tüm halklarla birlikte her türlü siyasi şiddeti kınıyoruz. Halkın sesi her zaman en yüce ses olarak kalmalıdır.’’

YENİ ZELANDA BAŞBAKANI CHRİSTOPHER LUXON

''Bugün Donald Trump'ın Pennsylvania mitinginde yaşananlar karşısında şok oldum. Düşüncelerim eski Başkan, ailesi ve bu saldırının kurbanlarıyla birlikte. Hiçbir ülke böylesi bir siyasi şiddetle karşılaşmamalıdır.’’

HİNDİSTAN BAŞBAKANI NARENDRA MODİ

"Dostum, eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırıdan derin endişe duyuyorum. Olayı şiddetle kınıyorum. Şiddetin siyasette ve demokrasilerde yeri yoktur. Kendisine acil şifalar diliyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız ölenlerin aileleri, yaralananlar ve Amerikan halkıyla birlikte"

AVUSTRALYA BAŞBAKANI ANTHONY ALBANESE

‘‘Bu, Avustralyalıların ve Amerikalıların paylaştığı demokratik değerlere ve değer verdiğimiz özgürlüğe yönelik affedilemez bir saldırıdır. Bu değerler iki ülkeyi birleştiren değerlerdir.’’

TAYVAN DEVLET BAŞKANI WILLIAM LAI

‘‘Düşüncelerim ve dualarım eski ABD Başkanı Trump ile birlikte ve kendisine acil şifalar diliyorum. Demokrasilerimizde her ne şekilde olursa olsun siyasi şiddet asla kabul edilemez. Saldırıdan etkilenen kurbanlara en içten taziyelerimi sunuyorum’’

İNGİLTERE BAŞBAKANI KEIR STARMER

‘‘Mitingde yaşanan şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Siyasi şiddetin hiçbir türünün toplumlarımızda yeri yoktur ve düşüncelerim bu saldırının tüm kurbanlarıyla birlikte.’’

MACARİSTAN BAŞBAKANI VIKTOR ORBAN

‘‘Bu hafta bir NATO zirvesi için ABD'yi ziyaret ederken Trump'la görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dualarının "bu karanlık saatlerde" eski başkanla birlikte olduğunu söyledi.’’

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LUIZ INACIO LULA DA SILVA

‘‘Bu saldırı kabul edilemez. Eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırı, demokrasinin ve siyasette diyaloğun tüm savunucuları tarafından şiddetle reddedilmelidir. Bugün gördüklerimiz kabul edilemez.’’

JAPONYA BAŞBAKANI KIŞIDA FUMIO

'‘Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı kararlı bir şekilde durmalıyız. Eski Başkan Trump'ın hızlı bir şekilde iyileşmesi için dua ediyorum"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu silahlı saldırının kendisini şoke ettiğini ifade etti.