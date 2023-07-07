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'Threads hesabı nasıl silinir?' Bu sorunun yanıtı çok konuşulmuştu... Instagram’ın başkanı Mosseri'den açıklama geldi! İstenen o özellik de yolda

07.07.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Threads hesabı nasıl silinir?' sorusunun cevabı gündem olmuştu. Buna göre, hesabını silmek isteyenlerin Instagram hesabını da silmesi gerekeceği söylenmişti. Bu da Meta'nın Ek Gizlilik Politikası'nda yer alan "Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, ancak Threads profiliniz yalnızca Instagram hesabınızı silerek silinebilir" sözlerine dayandırılmıştı. Instagram Başkanı Adam Mosseri bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Öte yandan, çok istenen özellik de yolda gibi.

Twitter'ın rakibi Threads ile ilgili haberler dünden beri gündemde. Meta'nın yeni uygulamasının çıkışı sonrası 'Threads nedir?' 'Threads nasıl indirilir?' 'Threads nereden indirilir?' 'Threads nasıl kullanılır?' gibi soruların cevabıyla birlikte 'Threads hesabı nasıl silinir?' sorusunun cevabı da merak edilmeye başlanmıştı. Bu konuda çıkan haberler dikkat çekmişti.

Çıkan haberlerde, Threads hesabını silmek isteyenlerin böyle bir durumda Instagram hesabını da silmesinin gerekeceği, bir Threads hesabının silinmesinin, bağlantılı Instagram hesabını da sonlandıracağı söylenmişti.

Bu, Meta'nın 'Ek Gizlilik Politikası'nda yer alan "Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, ancak Threads profiliniz yalnızca Instagram hesabınızı silerek silinebilir." cümlelerine dayandırılmıştı.

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INSTAGRAM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

'Threads hesabı nasıl silinir?' sorusunun yanıtı olarak değerlendirilen bu gelişme, birçok kullanıcıyı şaşırtırken aynı zamanda gündem olmayı da başarmıştı.

Instagram Başkanı Adam Mosseri'den ise konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Mosseri, "Hesabınızı silmekle ilgili bazı sorular alıyorum. Netleştirmek gerekirse, Threads profilinizi ve içeriğinizi gizleyen Threads hesabınızı devre dışı bırakabilir, profilinizi gizli olarak ayarlayabilir ve tek tek Threads gönderilerini silebilirsiniz. Tümünü Instagram hesabınızı silmeden yapabilirsiniz. Threads, Instagram tarafından desteklenmektedir, bu nedenle şu anda yalnızca bir hesaptır, ancak Threads hesabınızı ayrı olarak silmenin bir yolunu arıyoruz."

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ÇOK İSTENEN THREADS ÖZELLİĞİ YOLDA

Öte yandan Instagram başkanı, Threads 'Takip Edilenler' akışının, yani yalnızca takipçilerinizin paylaşımlarını görebileceğiniz akışın, gelecek özellikler 'listesinde' olduğunu da söyledi.

Çok sayıda Threads kullanıcısı, ana sayfasında takip etmedikleri kullanıcıların da thread'lerini görebildiği için yalnızca takipçilerinin paylaşımlarını görebildikleri bir akış isteğinde bulunuyordu.

Görünüşe göre şirket kullanıcıların sesini duydu.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads'in bir 'Takip Edilenler' akışına sahip olması yönündeki çağrılara karşılık bunun platformun gelecekte eklemek istediği özelliklerin "listesinde" olduğunu YouTuber Marques Brownlee'nin bir gönderisine verdiği yanıtta söyledi.

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Mosseri'nin "listede" olduğunu belirttiği diğer özellikler arasında farklı Threads hesapları arasında geçiş yapabilme ve gönderileri düzenleme seçeneği yer alıyor.

Mosseri ayrıca uygulamada hashtag arama gibi bazı temel özelliklerin hala eksik olduğunu belirtti.

Kullanıcıların bir gönderiyi beğenmek için çift dokunma özelliğini de istiyor.

Mosseri, Meta'nın bunu uygulamaya çalıştığını söyledi ancak sorun şu ki, bir thread'in tümünü açmak için o thread'e dokunabilmeniz gerekiyor.

Ve kullanıcıların hem dokunabilecekleri hem de çift dokunabilecekleri bir öğeye sahip olmak istemeyeceği düşünülüyor.

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Adam Mosseri

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