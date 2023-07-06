Musk-Zuckerberg mücadelesi başladı, ancak kafeste değil! İşte Meta'nın "Twitter rakibi" yeni uygulaması Threads hakkında bilmeniz gereken her şey...

Mynet Özel Derleme - 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla Twitter'ı satın alan Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan hemen sonra yapmaya başladığı değişikliklerle büyük tartışmalara yol açmıştı.

Twitter'da büyük bir işten çıkarma operasyonuna imza atan Musk, aynı zamanda "8 dolara mavi tik" dönemini de başlatmıştı.

Böylece hem Twitter'ın gelirlerini artırması, hem de kullanıcıların mavi tik özelliğine aylık belirli bir ücret ödeyerek ulaşması bekleniyordu.

Musk Twitter'da olumlu değişiklikler de yapmış olsa da atılan adımların da etkisiyle Twitter'ın geleceği ile ilgili tartışmaların ardı arkasını kesmedi.

Bu süreçte Twitter'ın artık eski Twitter olmadığına dair sosyal medyada bazı yorumlar ortaya çıkmaya başladı.

Musk'ın 'kullanım limiti' açıklaması ise kullanıcıların isyan etmesine neden olan olayların (belki de) sonuncusu oldu.

Tüm bunlar yaşanırken, çok sayıda kişinin Facebook'un kurucusu olarak bildiği Mark Zuckerberg'in WhatsApp ve Instagram gibi popüler sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Meta şirketinin kapalı kapılar ardında bir uygulama geliştirdiği haberleri çıkmaya başladı: Bir Twitter rakibi!

BİR TWITTER RAKİBİNİ OLUMLU KARŞILAYANLAR OLDU

Meta'nın Twitter rakibi bir uygulama üzerinde çalıştığı söylentisi kulaktan kulağa yayılırken, bazı Twitter kullanıcıları da bunu olumlu olarak karşılamıştı.

Bu söylentilere belirli periyotlarla yeni bilgiler eklendi ve son olarak Meta, Twitter rakibi olarak adlandırılabilecek metin tabanlı bir uygulama üzerinde çalıştığını doğruladı.

Ancak bu uygulama ne zaman gelecekti, nasıl olacaktı, Twitter'a benzeyecek miydi yoksa Twitter'ın işlevlerini bünyesinde taşıyan bir Instagram uygulaması mı olacaktı?

Bu soruların yanıtı zamanla alınmaya başladı.

Derken... Kullanım limiti tartışmalarının sürdüğü bir ortamın hemen akabinde, Meta 6 Temmuz tarihinde o uygulamayı kullanıma açacağını söyledi. Uygulamanın adı ise Threads'ti.

Threads, kısa sürede merak konusu oldu.

VE BEKLENEN AN GELDİ... THREADS KULLANIMA SUNULDU

Bir Temmuz sıcağında kullanıma açılan Threads'e kısa sürede milyonlarca kullanıcı üye oldu (Threads'in sadece yedi saat içinde 10 milyon üye topladığı söyleniyor).

Yani Mark Zuckerberg ve Elon Musk hala olası bir kafes maçına hazırlanırken, bugünden itibaren iki milyarderin sosyal medya platformları kıyasıya bir mücadeleye girdi.

Bir nevi Musk-Zuckerberg mücadelesi başladı. Ancak mücadelenin başladığı yer kafes dövüşlerinin yapıldığı bir kafes olmadı.

KAFES MAÇI OLAYI...

Bildiğiniz üzere Zuckerberg ile Musk'ın henüz yeri ve zamanı belli olmasa da bir kafes maçı yapmasına olası gözüyle bakılıyor.

Aslında her şey Elon Musk'ın şaka yollu, sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'da, Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın CEO'su Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu” belirten bir paylaşım yapmasıyla başlamıştı. Bu noktadan sonra işler oldukça ilginç bir şekilde ilerlemişti.

Musk'ın 'hazırım' mesajının ardından, Karma Dövüş Sanatları (MMA) eğitimi alan ve yakın zamanda Jiu-Jitsu turnuvalarını kazanan Zuckerberg, Musk'ın tweetinin ekran görüntüsünü hikayesinde paylaşmış ve şu cümleleri yazmıştı: "Bana konum gönder"

Bu paylaşım Zuckerberg'in Musk'ın meydan okumasını kabul ettiği yönünde yorumlanmıştı.

Henüz bu dövüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tam olarak bilinmese de bildiğimiz bazı şeyler var ve bunlar da nasıl indirebileceğiniz de dahil olmak üzere Threads hakkında bilmeniz gereken her şeyle ilgili. İşte Threads hakkında bilmeniz gereken her şey!

THREADS NEDİR?

İlk olarak en basit soruyla başlayalım.

Yani 'Threads nedir?' sorusu ile.

Threads, Meta Platforms tarafından bugün piyasaya sürülen 'metin tabanlı bir uygulama.

Threads, Instagram ile bağlantılı. Böylece kullanıcıların Instagram'da zaten ilgilendikleri hesapları takip etmelerine olanak tanıyor.

Twitter'da olduğu gibi, uygulamada da insanların bakış açılarını paylaşmalarına ve 'sohbet üzerinden bağlantı kurmalarına' olanak tanıyan ileti dizisi benzeri paylaşımlar yapılabiliyor.

Twitter'a çok benzer şekilde, uygulamada ileti dizisi benzeri gönderiler paylaşılabiliyor, bu da insanların belirli bir konu hakkındaki bakış açılarını paylaşmalarına ve 'sohbet üzerinden bağlantı kurmalarını' sağlıyor.

INSTAGRAM'DAKİ GİZLİ THREADS SÜRPRİZİ

Instagram arama çubuğuna 'threads' veya 'thread' yazan kullanıcıların karşılaştıkları gizli threads sürprizi de gündem oldu. Kullanıcılar bu kelimeleri yazdıklarında karşılarına küçük pembe bir bilet çıkıyor ve bu bilete tıkladıklarında bir tarafında Threads logosu ve diğer tarafında kullanıcının Instagram kullanıcı adının yer aldığı döner bir kart animasyonu görüntüleniyor.

Threads'in App Store'daki açıklaması şöyle:

"Threads, bugün önem verdiğiniz konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışmak için toplulukların bir araya geldiği yerdir. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğer kişileri takip edebilir ve onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, görüşlerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendi sadık takipçilerinizi oluşturabilirsiniz."

THREADS NASIL İNDİRİLİR?

Threads, iOS 14.0 veya daha yeni bir sürümle çalışan bir iPhone'a sahip olma koşuluyla App Store'dan indirilebiliyor.

THREADS VERİLERİMİ NASIL KULLANIYOR?

App Store'daki bilgilere göre Threads, kimliğinizle ilişkilendirilebilecek 14 farklı türde veri topluyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:

Sağlık ve Fitness

Finansal Bilgiler

Kişi Bilgileri

Kullanıcı İçeriği

Göz Atma Geçmişi

Kullanım Verileri

Tanılar

Satın Alınanlar

Konum

Kişiler

Arama Geçmişi

Kimlik Tanıtıcılar

Hassas Bilgiler

Diğer Veriler

THREADS TWITTER'A NASIL BENZİYOR?

Meta'nın yeni uygulaması Threads, kullanıcılara Twitter gönderilerine benzer şekilde, herkese açık ileti dizisi benzeri gönderiler oluşturma şansı sunuyor.

Uzmanlar Threads'i, onlarca yıllık sosyal medya platformu Twitter'ın yerini alabileceği yönündeki spekülasyonların ortasında 'Twitter katili' olarak nitelendirdi.

YANITI DİKKAT ÇEKEN O SORU: THREADS HESABI NASIL SİLİNİR?

Öte yandan, belki şimdi belki de ileride Threads hesabınızı silmek isteyebilirsiniz.

Ancak böyle bir durumda Instagram hesabınızı da silmeniz gerekecek gibi görünüyor.

Çünkü görünüşe göre bir Threads hesabının silinmesi, bağlantılı Instagram hesabını da sonlandırıyor.

Meta, 'Ek Gizlilik Politikası'nda bu durumu şöyle açıklıyor:

"Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, ancak Threads profiliniz yalnızca Instagram hesabınızı silerek silinebilir."

Meta'nın politika sayfasında ayrıntılı olarak açıkladığı gerekçe, Threads profilinin kullanıcının Instagram hesabının bir parçası olması.

Bu şartın keşfedilmesi ise birçok kullanıcıyı şaşırtmış durumda.



