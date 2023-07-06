HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Musk-Zuckerberg mücadelesi başladı, ancak kafeste değil! İşte Meta'nın "Twitter rakibi" yeni uygulaması Threads hakkında bilmeniz gereken her şey...

Musk-Zuckerberg mücadelesi başladı, ancak kafeste değil! İşte Meta'nın "Twitter rakibi" yeni uygulaması Threads hakkında bilmeniz gereken her şey...

06.07.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ve beklenen oldu... Twitter'ın şimdiye kadar en dişli rakibi olarak gösterilen Threads bugün kullanıma sunuldu! Mark Zuckerberg ve Elon Musk hala olası bir kafes maçına hazırlanırken, bugünden itibaren iki milyarderin sosyal medya platformları kıyasıya bir mücadeleye girdi. İlk birkaç saatte milyonlarca kullanıcı 'Twitter katili' olarak adlandırılan Threads'e üye olarak yoğun bir ilgi gösterdi. Öte yandan, 'Threads hesabı nasıl silinir?' sorusunun cevabı ise dikkat çekti...

Musk-Zuckerberg mücadelesi başladı, ancak kafeste değil! İşte Meta'nın "Twitter rakibi" yeni uygulaması Threads hakkında bilmeniz gereken her şey...

Mynet Özel Derleme - 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla Twitter'ı satın alan Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan hemen sonra yapmaya başladığı değişikliklerle büyük tartışmalara yol açmıştı.

Twitter'da büyük bir işten çıkarma operasyonuna imza atan Musk, aynı zamanda "8 dolara mavi tik" dönemini de başlatmıştı.

Böylece hem Twitter'ın gelirlerini artırması, hem de kullanıcıların mavi tik özelliğine aylık belirli bir ücret ödeyerek ulaşması bekleniyordu.

Musk Twitter'da olumlu değişiklikler de yapmış olsa da atılan adımların da etkisiyle Twitter'ın geleceği ile ilgili tartışmaların ardı arkasını kesmedi.

AA-20230702-31572333-31572322-TWITTER_VE_ELON_MUSK

Bu süreçte Twitter'ın artık eski Twitter olmadığına dair sosyal medyada bazı yorumlar ortaya çıkmaya başladı.

Musk'ın 'kullanım limiti' açıklaması ise kullanıcıların isyan etmesine neden olan olayların (belki de) sonuncusu oldu.

2023-07-03T145917Z_1876654682_RC2S9X9GB42J_RTRMADP_3_TWITTER-USERS-EXPLAINER-PIX

Tüm bunlar yaşanırken, çok sayıda kişinin Facebook'un kurucusu olarak bildiği Mark Zuckerberg'in WhatsApp ve Instagram gibi popüler sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Meta şirketinin kapalı kapılar ardında bir uygulama geliştirdiği haberleri çıkmaya başladı: Bir Twitter rakibi!

BİR TWITTER RAKİBİNİ OLUMLU KARŞILAYANLAR OLDU

Meta'nın Twitter rakibi bir uygulama üzerinde çalıştığı söylentisi kulaktan kulağa yayılırken, bazı Twitter kullanıcıları da bunu olumlu olarak karşılamıştı.

Bu söylentilere belirli periyotlarla yeni bilgiler eklendi ve son olarak Meta, Twitter rakibi olarak adlandırılabilecek metin tabanlı bir uygulama üzerinde çalıştığını doğruladı.

Ancak bu uygulama ne zaman gelecekti, nasıl olacaktı, Twitter'a benzeyecek miydi yoksa Twitter'ın işlevlerini bünyesinde taşıyan bir Instagram uygulaması mı olacaktı?

Bu soruların yanıtı zamanla alınmaya başladı.

Derken... Kullanım limiti tartışmalarının sürdüğü bir ortamın hemen akabinde, Meta 6 Temmuz tarihinde o uygulamayı kullanıma açacağını söyledi. Uygulamanın adı ise Threads'ti.

Threads, kısa sürede merak konusu oldu.

VE BEKLENEN AN GELDİ... THREADS KULLANIMA SUNULDU

Bir Temmuz sıcağında kullanıma açılan Threads'e kısa sürede milyonlarca kullanıcı üye oldu (Threads'in sadece yedi saat içinde 10 milyon üye topladığı söyleniyor).

2023-07-04T143315Z_424372708_RC2CW1ANPP3S_RTRMADP_3_META-THREADS (1)

Yani Mark Zuckerberg ve Elon Musk hala olası bir kafes maçına hazırlanırken, bugünden itibaren iki milyarderin sosyal medya platformları kıyasıya bir mücadeleye girdi.

Bir nevi Musk-Zuckerberg mücadelesi başladı. Ancak mücadelenin başladığı yer kafes dövüşlerinin yapıldığı bir kafes olmadı.

KAFES MAÇI OLAYI...

Bildiğiniz üzere Zuckerberg ile Musk'ın henüz yeri ve zamanı belli olmasa da bir kafes maçı yapmasına olası gözüyle bakılıyor.

Aslında her şey Elon Musk'ın şaka yollu, sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'da, Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın CEO'su Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu” belirten bir paylaşım yapmasıyla başlamıştı. Bu noktadan sonra işler oldukça ilginç bir şekilde ilerlemişti.

Musk'ın 'hazırım' mesajının ardından, Karma Dövüş Sanatları (MMA) eğitimi alan ve yakın zamanda Jiu-Jitsu turnuvalarını kazanan Zuckerberg, Musk'ın tweetinin ekran görüntüsünü hikayesinde paylaşmış ve şu cümleleri yazmıştı: "Bana konum gönder"

Bu paylaşım Zuckerberg'in Musk'ın meydan okumasını kabul ettiği yönünde yorumlanmıştı.

Henüz bu dövüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tam olarak bilinmese de bildiğimiz bazı şeyler var ve bunlar da nasıl indirebileceğiniz de dahil olmak üzere Threads hakkında bilmeniz gereken her şeyle ilgili. İşte Threads hakkında bilmeniz gereken her şey!

THREADS NEDİR?

İlk olarak en basit soruyla başlayalım.

Yani 'Threads nedir?' sorusu ile.

2023-07-06T001137Z_2135320159_RC2EW1ABJI2M_RTRMADP_3_META-PLATFORMS-TWITTER-THREADS

Threads, Meta Platforms tarafından bugün piyasaya sürülen 'metin tabanlı bir uygulama.

Threads, Instagram ile bağlantılı. Böylece kullanıcıların Instagram'da zaten ilgilendikleri hesapları takip etmelerine olanak tanıyor.

WhatsApp Image 2023-07-06 at 13.09.31

Twitter'da olduğu gibi, uygulamada da insanların bakış açılarını paylaşmalarına ve 'sohbet üzerinden bağlantı kurmalarına' olanak tanıyan ileti dizisi benzeri paylaşımlar yapılabiliyor.

2023-07-04T143138Z_1770125230_RC2EW1ASOWDK_RTRMADP_3_META-THREADS

Twitter'a çok benzer şekilde, uygulamada ileti dizisi benzeri gönderiler paylaşılabiliyor, bu da insanların belirli bir konu hakkındaki bakış açılarını paylaşmalarına ve 'sohbet üzerinden bağlantı kurmalarını' sağlıyor.

INSTAGRAM'DAKİ GİZLİ THREADS SÜRPRİZİ

Instagram arama çubuğuna 'threads' veya 'thread' yazan kullanıcıların karşılaştıkları gizli threads sürprizi de gündem oldu. Kullanıcılar bu kelimeleri yazdıklarında karşılarına küçük pembe bir bilet çıkıyor ve bu bilete tıkladıklarında bir tarafında Threads logosu ve diğer tarafında kullanıcının Instagram kullanıcı adının yer aldığı döner bir kart animasyonu görüntüleniyor.

WhatsApp Image 2023-07-06 at 13.14.22

Threads'in App Store'daki açıklaması şöyle:

"Threads, bugün önem verdiğiniz konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışmak için toplulukların bir araya geldiği yerdir. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğer kişileri takip edebilir ve onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, görüşlerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendi sadık takipçilerinizi oluşturabilirsiniz."

THREADS NASIL İNDİRİLİR?

Threads, iOS 14.0 veya daha yeni bir sürümle çalışan bir iPhone'a sahip olma koşuluyla App Store'dan indirilebiliyor.

2023-07-04T142950Z_1501634598_RC2EW1AFB2F8_RTRMADP_3_META-THREADS (1)

THREADS VERİLERİMİ NASIL KULLANIYOR?

App Store'daki bilgilere göre Threads, kimliğinizle ilişkilendirilebilecek 14 farklı türde veri topluyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:

  • Sağlık ve Fitness
  • Finansal Bilgiler
  • Kişi Bilgileri
  • Kullanıcı İçeriği
  • Göz Atma Geçmişi
  • Kullanım Verileri
  • Tanılar
  • Satın Alınanlar
  • Konum
  • Kişiler
  • Arama Geçmişi
  • Kimlik Tanıtıcılar
  • Hassas Bilgiler
  • Diğer Veriler

veri

THREADS TWITTER'A NASIL BENZİYOR?

Meta'nın yeni uygulaması Threads, kullanıcılara Twitter gönderilerine benzer şekilde, herkese açık ileti dizisi benzeri gönderiler oluşturma şansı sunuyor.

WhatsApp Image 2023-07-06 at 13.09.30

Uzmanlar Threads'i, onlarca yıllık sosyal medya platformu Twitter'ın yerini alabileceği yönündeki spekülasyonların ortasında 'Twitter katili' olarak nitelendirdi.

YANITI DİKKAT ÇEKEN O SORU: THREADS HESABI NASIL SİLİNİR?

Öte yandan, belki şimdi belki de ileride Threads hesabınızı silmek isteyebilirsiniz.

Ancak böyle bir durumda Instagram hesabınızı da silmeniz gerekecek gibi görünüyor.

Çünkü görünüşe göre bir Threads hesabının silinmesi, bağlantılı Instagram hesabını da sonlandırıyor.

Meta, 'Ek Gizlilik Politikası'nda bu durumu şöyle açıklıyor:

"Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, ancak Threads profiliniz yalnızca Instagram hesabınızı silerek silinebilir."

politika

Meta'nın politika sayfasında ayrıntılı olarak açıkladığı gerekçe, Threads profilinin kullanıcının Instagram hesabının bir parçası olması.

Bu şartın keşfedilmesi ise birçok kullanıcıyı şaşırtmış durumda.

İlginizi Çekebilir

Zuckerberg'ten Threads açıklaması! 'İlk 2 saatte...'

Zuckerberg'ten Threads açıklaması! 'İlk 2 saatte...'

 Threads nedir, nasıl kayıt olunur? Threads nereden indirilir?

Threads nedir, nasıl kayıt olunur? Threads nereden indirilir?

11 yıl aradan sonra ilk paylaşım! Musk'a olay gönderme...

11 yıl aradan sonra ilk paylaşım! Musk'a olay gönderme...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Twitter'ın rakibi Threads kullanıma açıldı... Elon Musk bakın ne dediTwitter'ın rakibi Threads kullanıma açıldı... Elon Musk bakın ne dedi
MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkatMEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat
Memleket Partisi'nde akılalmaz hırsızlık vakasıMemleket Partisi'nde akılalmaz hırsızlık vakası
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Mark Zuckerberg

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel organını büyütmek istedi! Penisini karınca yuvasına soktu

Cinsel organını büyütmek istedi! Penisini karınca yuvasına soktu

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.