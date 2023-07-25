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THY uçuşunda intihar vakası! Yolcu uçağı Cezayir'e acil iniş yaptı

25.07.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Marakeş uçağı, intihar vakası dolayısıyla Cezayir'e zorunlu iniş yaptı. Olayla ilgili Cezayir makamları inceleme başlatırken, THY ekiplerinin de olayla ilgili ifade verdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

THY uçuşunda intihar vakası! Yolcu uçağı Cezayir'e acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Marakeş seferini yapan uçağında bir yolcu, uçağın tuvaletine girerek intihar etti. THY uçağı Cezayir'e acil iniş yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, THY'nin Fas'ın Marakeş şehrine gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.40'da havalanan Boeing 737-MAX 8 tipi TK 619 sefer sayılı uçağında meydana geldi.

TUVALET KABİNİNDE İNTİHAR ETTİ

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre uçakta bulunan ve ismi açıklanmayan bir yolcu, kalkıştan bir süre sonra tuvalete girdi. Uzun süre tuvaletten çıkmayan yolcu nedeniyle kabin ekipleri durumdan şüphelendi. Tuvaletin ekipler tarafından açılmasıyla yolcunun intihar ettiği anlaşıldı. Tuvaletten çıkarılan yolcuya ilk önce kabin ekipleri, ardından da uçakta seyahat eden doktor bir yolcu müdahale etti.

UÇAK, CEZAYİR'E ACİL İNİŞ YAPTI

Uçak saat 15.15 sıralarında Cezayir'e acil iniş yaptı. Uçağa giren sağlık ekipleri yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili Cezayir makamları inceleme başlatırken, THY ekiplerinin de olayla ilgili ifade verdiği öğrenildi.

THY'DEN AÇIKLAMA

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Olaydan büyük üzüntü duyan Türk Hava Yolları ailesi olarak kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi. (DHA)

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