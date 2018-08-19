THY'den tarihi rekor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinin ilk gününde 1547 seferle 253 bin yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza attı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayramın tüm yoğunluğu ile davam ettiğini belirterek, "Dün tarihi bir rekorla 1547 seferimizde 253 bin yolcumuzu yüzde 75 zamanında kalkış ile sevenlerine ulaştırdık. Tüm gayretimiz ile bu yoğunlukta sizlere daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Tercihiniz için teşekkür." ifadelerini kullandı.
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