Tık uğruna yaptığı şaka izleyenleri şoke etti! Arkadaşına bir kavanoz dolu böcek fırlattı.. Çığlık sesleri bir an bile susmadı

Sosyal medyada kullanıcıları için viral olan bir şaka görüntüsü izlenme arttırmak için başvurulan ilginç yöntemleri arasındaki yerini aldı.

Arkadaşının otomobilde oturduğu sırada üzerine bir kavanoz dolusu böcek döken kişi o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Böceklerin üzerinde olduğunu fark eden genç kız ise çığlık atarak arabanın arka koltuğuna geçti.

Sosyal medya kullanıcıları görüntülerin ardından yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl şaka. Bir daha konuşmazdım kesinlikle" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Resmen eşek şakası" yorumunu ekledi.