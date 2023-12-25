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    4. Tık uğruna yaptığı şaka izleyenleri şoke etti! Arkadaşına bir kavanoz dolu böcek fırlattı.. Çığlık sesleri bir an bile susmadı

    Tık uğruna yaptığı şaka izleyenleri şoke etti! Arkadaşına bir kavanoz dolu böcek fırlattı.. Çığlık sesleri bir an bile susmadı

    25.12.2023 11:02 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir şaka görüntüsü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde arkadaşlarına şaka yapmak için bir kişi bir kavanoz dolu böceği üzerine boşalttı. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    Sosyal medyada kullanıcıları için viral olan bir şaka görüntüsü izlenme arttırmak için başvurulan ilginç yöntemleri arasındaki yerini aldı.

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    Arkadaşının otomobilde oturduğu sırada üzerine bir kavanoz dolusu böcek döken kişi o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Böceklerin üzerinde olduğunu fark eden genç kız ise çığlık atarak arabanın arka koltuğuna geçti.

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    Sosyal medya kullanıcıları görüntülerin ardından yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl şaka. Bir daha konuşmazdım kesinlikle" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Resmen eşek şakası" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya şaka
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