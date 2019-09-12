Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Cezayir’de bulunan 15 gönüllü öğrenci çeşitli faaliyetlerde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy tarafından kabul edilen gönüllüler, TİKA'nın tadilatını ve donanımını gerçekleştirdiği, kimsesiz ve otistik çocukların eğitim gördüğü Emine Erdoğan Anaokulu'ndaki çocuklarla bir araya geldi.

- Çevre temizliği, ağaç dikme, gençlerle kamp

Çevresel duyarlılık oluşturmak amacıyla Oran şehrindeki Ayn Tork plajını temizleyen gönüllüler, Tipaza ve Konstantin şehirlerinde iki hatıra ormanında ağaç dikti.

Gönüllüler, Tipaza'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü merkezin bahçesinde oluşturdukları hatıra ormanına "Şehit Eren Bülbül", Konstantin’de oluşturulan hatıra ormanına da Cezayir Bağımsızlık Savaşına önemli katkılar sağlayan ancak işgalci güçlerce evi bombalanarak şehit edilen Ömer Yasef'in adını verdi.

Konstantin Belediye Başkanı Nadjib Arrab tarafından kabul edilen grup, bu şehirde bulunan Osmanlı döneminden Ahmet Bey Sarayı, Emir Abdulkadir Camisi ve şehirdeki tarihi asma köprüleri ziyaret etti ve Sidi Frej'de Cezayir Müslüman İzciler Birliği üyesi gençlerle iki gün kamp yaptı.

