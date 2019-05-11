TİKA'dan Senegal ve Gambia'da tarımsal kalkınmaya destek

EDİRNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün katkısıyla Senegal ve Gambia'nın tarım bakanlıklarından gelen uzmanlara eğitim verildi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü yetkilileri, Senegal ve Gambia'dan gelen misafirlere çeltik konusunda 5 günlük eğitim verdi.

Eğitim sonunda enstitü konferans salonunda düzenlenen törende katılımcılara sertifikaları verildi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeltik eğitiminde hem uygulamalı hem de arazideki işlemlerle ilgili bilgi verildiğini söyledi.

Yeni teknolojilerin tanıtılması kapsamında çeltik işleme tesislerinin ziyaret edildiğini belirten Tülek, şunları aktardı:

"Önemli olan ülkeler arasındaki tarımsal gelişmeleri hızlandırmak ve desteklemektir. Bu kapsamda çalışıyoruz. Senegal ve Gambia çeltik arazisi açısından çok verimli, fakat modern tarım yapılmıyor. Buralara yeni teknoloji ve yeni çeşitlerin girmesi gerekiyor. Az nüfusları olmasına rağmen kendilerine yetecek üretimi yapamıyorlar. Bu ülkelerde kişi başına 110, 120 kilogram pirinç tüketimi var. Bu çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla onların pirinç ihtiyacı çok daha fazla. Örneğin bu Türkiye'de 9, 10 kilogramdır ama onlarda 110, 120 kilogram civarında kişi başına tüketim var. Pirinç onlar için vazgeçilmez ürünlerden biridir."