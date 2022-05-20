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Tıkalı tuvalet sorununu ne kadar hızlı çözdüğüne inanamazsınız! Hemen deneyin

20.05.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıkalı tuvaletler herkesin en büyük kabuslarından biridir. Ortamın hijyenini altüst eden tuvalet tıkanıklığının yarattığı pislik, kötü koku ve kaosu az çok tahmin edebilirsiniz. Tıkalı tuvalet sorununu çözmenin inanılmaz pratik bir yolu var! Umarız hiçbir zaman tuvalet tıkanıklığı ile uğraşmak zorunda kalmazsınız! Ama olur da lazım olursa tıkalı tuvalet sorununu bu şekilde anında çözebilirsiniz.

Tıkalı tuvalet sorununu ne kadar hızlı çözdüğüne inanamazsınız! Hemen deneyin

Tuvalet tıkanıklığı, herkesin korkulu rüyasıdır. Ev veya işyerinde yaşanabilecek tuvalet tıkanıklığı büyük sıkıntılara yol açabilir. Ancak tuvalet tıkanıklığını bulaşık deterjanı ile çözebileceğinizi biliyor musunuz?

Yarattığı kötü koku ve görüntü nedeniyle mide bulandıran tuvalet tıkanıklığını yaşamamak için öncelikle herkesin bildiği gibi; tuvaletlere tıkanmasına neden olabilecek şeyler atmamalısınız. Özellikle tuvalet kâğıdı, ped... gibi ürünleri çöp kutusuna atmalısınız.

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TUVALET TIKANIKLIĞI NASIL ÖNLENİR?

Tıkalı tuvaletle karşı karşıya kalınınca genellikle o panikle sifon çekilir. Bu her şeyi daha kötü hale getirebilir. Tıkalı tuvaletin sifonu çekildiğinde; su tuvaletin tıkanmasına neden olan şeylerin sıkılaşarak sertleşmesine neden olur. Bu yüzden tuvalet taşabilir.

Tuvaletin tıkanmasını önlemek büyük oranda elimizdedir. Ancak halihazırda tıkanmış bir tuvaletiniz varsa, okumaya devam ederek bu durumdan nasıl kurtulmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Tuvalet tıkanmalarını önleme konusunda sizin için birkaç ipucu derledik.

Tüm mendiller ve tuvalet kağıtları “suda çözünebilir” olarak etiketlenmiş olsalar bile, uygun şekilde çöp kutusuna atılmalıdır. Hijyenik pedler ve tamponlar da genellikle çözünebilir” olarak etiketlenir ancak ciddi tıkanmalara ve kanalizasyon altyapısında uzun vadeli hasara neden olabilir.

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Tuvalet kağıdının yakın bir ikamesi gibi görünseler de kağıt havlular ve peçeteler asla tuvalete atılmamalıdır. Tuvalet kağıdının aksine, kağıt havlular ve kağıt mendiller suda çabuk çözünmezler.

En kötü tıkanıkların sebebi genellikle saç ve kıllardır. Başıboş tüyleri tuvalete atmak uygun gibi görünse de doğru yol direkt çöpe atmaktır.

Saça benzer şekilde diş ipi de tuvalete atıldığında ciddi sorunlara neden olabilir.

TIKANMIŞ TUVALETLERİ ÇÖZMEK İÇİN...

Bir tuvalet tıkanırsa çoğu insan su akışını engelleyen her şeyi çıkarmak için bir pompa kullanır. Bu yöntem işe yaramazsa, bu sorunu çözmek için genellikle boru temizleyiciler kullanılır. Bu kimyasallar oldukça zararlı olabilir ve bunları evinizde saklamayabilirsiniz. Acil yardıma ihtiyacınız varsa, bunun yerine bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz! Bu kulağa gerçek olamayacak kadar kolay gelse de gerçekten işe yarıyor!

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BULAŞIK DETERJANI İLE TIKANMIŞ TUVALETİ AÇMAK

Bu yöntem göründüğü kadar kolaydır, tıkanmış tuvalete yeterli miktarda bulaşık deterjanı dökmeniz yeterlidir. Sabunun boruya ulaşması sadece birkaç saniye sürer. Daha sonra sıcak su ekleyip 20 ila 30 dakika beklemeniz gerekir. Tuvalete zarar verebileceğinden lütfen kaynar su kullanmayın. Tıkanıklık kırıldıktan ve fazla su boşaltıldıktan sonra tuvaleti bir kez daha sifonu çekebilirsiniz. Artık tuvaletiniz sadece temiz değil, aynı zamanda hoş kokulu da oldu.

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Bulaşık sabunu da önleyici bir önlem olarak çalışır. Her seferinde tuvalete yeterli miktarda bulaşık sabunu döktüğünüzde, daha sonra sorunlara neden olabilecek kalıntı birikmesi olmadığından emin olursunuz. Bu, özellikle tuvaletiniz daha önce tıkanmışsa ve bunun tekrar olabileceğinden endişeleniyorsanız önerilir.

Son olarak, tuvalet temizliğinde kullandığınız bulaşık deterjanı, diğer tıkanıklık açıcı ürünler kadar zararlı kimyasallar içermez. Tuvaleti temizlemek için bulaşık deterjanı kullanarak, sağlığınızı da korumuş olursunuz.


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