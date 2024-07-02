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    4. Tıklanma uğruna öyle bir şey yaptı ki... Derste canlı yayın açan öğretmen frikik verdiği anları paylaşınca tepki yağdı

    Tıklanma uğruna öyle bir şey yaptı ki... Derste canlı yayın açan öğretmen frikik verdiği anları paylaşınca tepki yağdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.07.2024 14:09
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    Tayland'ta ismi açıklanmayan bir öğretmen derste canlı yayın yaptığı anları paylaşınca tepki çekti. İlkokul öğrencilerine ders veren öğretmen canlı yayın sırasında frikik verdiği anları dakikalarca gösterdi. Öğretmenler Konseyi açıklamasında kimliği gizli tutulan öğretmenin görevden men edildiğini söyledi.

    Tıklanma uğruna öyle bir şey yaptı ki... Derste canlı yayın açan öğretmen frikik verdiği anları paylaşınca tepki yağdı

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler ismi açıklanmayan Taylandlı bir öğretmenden geldi. İlkokul öğrencileriyle ders işlediği sırada öğretmen sosyal medya uygulamasından canlı yayın açtı.

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    Görüntüde öğretmenin canlı yayın sırasında bir kitap açıp öğrencilerine ders verdiği görülüyor. Etek giyen öğretmenin bacaklarını iki yana açarak iç çamaşırını gösterip frikik verdiği fark edildi.

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    Öğretmenin kimliği kamuoyuna açıklanmadı ancak Lopburi eyaletindeki bir okulda görev yaptığı söylendi. Öğretmenin 28 Haziran'da eğitim hayatının sonlandırıldığı söylendi.

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    sosyal medya canlı yayın Öğretmen Tayland
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