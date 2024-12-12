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  4. TikTok akımını evde yapmak istediler! Omzuna çıkacakken işler bir anda tersine döndü... "Ben ne izledim böyle"

TikTok akımını evde yapmak istediler! Omzuna çıkacakken işler bir anda tersine döndü... "Ben ne izledim böyle"

12.12.2024 17:23
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.12.2024 17:23
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Son günlerde TikTok'ta sevgili akımlarına bir yenisi daha eklendi. Çiftler adeta eşlerine 'başımın üzerinde yerin var' demek için bu omuzda taşıma akımını yapmaya başladı. "taylorzzzzzzzz" adlı kullanıcı sevgilisiyle akım videosu çekmek isterken işlerin bir anda kontrolden çıkmasıyla zor anlar yaşadı.

TikTok'taki popüler olan son sevgili akımda kadınlar erkeklerin omuzlarına çıkıyor. Bu akım kimileri için oldukça zorlayıcı olabilir. "taylorzzzzzzzz" adlı kullanıcı sevgilisinin kendisini omzuna aldığı sırada dengesini kaybetmesi üzerine yere düştü. Akım videosunun garip bir kazaya dönüştüğü anlar sosyal medyada viral oldu.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim böyle" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlar neden böyle şeyler yapar ki?" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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