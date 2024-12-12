TikTok akımını evde yapmak istediler! Omzuna çıkacakken işler bir anda tersine döndü... "Ben ne izledim böyle"

TikTok'taki popüler olan son sevgili akımda kadınlar erkeklerin omuzlarına çıkıyor. Bu akım kimileri için oldukça zorlayıcı olabilir. "taylorzzzzzzzz" adlı kullanıcı sevgilisinin kendisini omzuna aldığı sırada dengesini kaybetmesi üzerine yere düştü. Akım videosunun garip bir kazaya dönüştüğü anlar sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim böyle" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlar neden böyle şeyler yapar ki?" yorumunu ekledi.