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    4. TikTok canlı yayınında ağzına ampul soktu! Yaşadığı zor anlar sosyal medyada viral oldu... "Çok şükür bunu kaptırdık"

    TikTok canlı yayınında ağzına ampul soktu! Yaşadığı zor anlar sosyal medyada viral oldu... "Çok şükür bunu kaptırdık"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.02.2024 07:44 | Son Güncelleme:
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    Rus bir sosyal medya kullanıcısı TikTok canlı yayını sırasında ilginç bir olaya imza attı. Canlı yayın sırasında ağzına ampul sokan kullanıcısı, ampulün ağzının içinde kırılmasıyla zor anlar yaşadı. Ağzında cam sıkışan kullanıcı panikleyerek canlı yayını kapattı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    TikTok'ta kullanıcıların canlı yayın açarak birbirinden çılgın şeyleri deneyimlemeleri akımı tüm dünyada yayılmış durumda. Son olarak bir görüntü Rusya'dan geldi. Rus bir kullanıcı TikTok canlı yayını sırasında ağzına ampul sokmaya çalıştı.

    KIRILINCA BÜYÜK PANİK YAŞADI

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    Sosyal medya kullanıcısı yüzlerce kişinin takip ettiği canlı yayın sırasında büyük bir zorlukla ampulü ağzına soktu. Ampulü alt kısmında kuvvet uygulayarak destekleyen adam kırılınca büyük bir panik yaşadı ve ne yapacağını bilemedi. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı o anlara, "Çok şükür bunu kaptırdık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nedenini sorguladığım anlar" yorumunu yaptı.

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    tiktok Rusya ampul
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