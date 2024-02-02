TikTok canlı yayınında ağzına ampul soktu! Yaşadığı zor anlar sosyal medyada viral oldu... "Çok şükür bunu kaptırdık"

TikTok'ta kullanıcıların canlı yayın açarak birbirinden çılgın şeyleri deneyimlemeleri akımı tüm dünyada yayılmış durumda. Son olarak bir görüntü Rusya'dan geldi. Rus bir kullanıcı TikTok canlı yayını sırasında ağzına ampul sokmaya çalıştı.

KIRILINCA BÜYÜK PANİK YAŞADI

Sosyal medya kullanıcısı yüzlerce kişinin takip ettiği canlı yayın sırasında büyük bir zorlukla ampulü ağzına soktu. Ampulü alt kısmında kuvvet uygulayarak destekleyen adam kırılınca büyük bir panik yaşadı ve ne yapacağını bilemedi. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı o anlara, "Çok şükür bunu kaptırdık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nedenini sorguladığım anlar" yorumunu yaptı.