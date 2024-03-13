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    4. TikTok canlı yayınında ölümden döndü! İnşaat işçisinin başına gelen kaza saniye saniye kamerasına yansıdı

    TikTok canlı yayınında ölümden döndü! İnşaat işçisinin başına gelen kaza saniye saniye kamerasına yansıdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.03.2024 08:16
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    TikTok Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı sayesinde her geçen gün popüler olmaya devam ediyor. Özellikle TikTok'ta canlı yayın açan kullanıcılar kamera karşısındayken başlarına birbirinden ilginç olaylar gelebiliyor. İnşaatta çalıştığı sırada TikTok canlı yayın açan bir kişinin cep telefonuna ölümle burun buruna geldiği anlar yansıdı.

    Bir inşaat işçisi çalıştığı esnada Tiktok'tan canlı yayın açtı. Yayın sırasında bir palete koyduğu tuğlaları yukarı doğru gönderen işçi hiçbir şeyden habersiz bir şekilde yayınına devam etti. Ancak bir anda tuğlalar yukarıdan aşağıya doğru düşmeye başladı. İşçi tuğlaların başına çarpmasından yaptığı hamle sayesinde birkaç saniyeyle kurtuldu.

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    İşçi o anları TikTok hesabında, "Bugün sabah saat 10:45'te TikTok'tan canlı yayın yaparken başıma gelen olay. Allah kimseye göstermesin inşallah. Emekçi kardeşlerim ve ağabeylerim inşaatta oldukça dikkatli olalım. Ne olacağı belli değil" notuyla paylaştı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok İnşaat
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