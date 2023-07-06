TikTok fenomeni Aybüke Çangal beyaz bikinisiyle nefes kesti! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin programa gerekçe göstermeden gelmediklerini dile getiren sunucu Öykü Serter, ikilinin diskalifiye edildiğini açıklamıştı. Beraberlikleri sürecinde içerikler üreten ve gündemden düşmeyen ikili şaşırtan bir kararla yollarını ayırdı.

Alaçatı'ya tatile giden Aybüke Çangal beyaz bikinisiyle kameralar karşısına geçti.

Havuz başında pozlar veren fenomen isim bu pozlarını Instagram hesabında paylaştı.

Fiziğiyle dikkat çeken fenomen ismin takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Aybüke Çangal'ın takipçilerinden, "Kelimeler yetersiz", "Ne bu güzellik", "Tolga nasıl pişman edilir adlı çalışma" şeklinde yorumlar geldi.

Bu pozları beğenenler arasında son günlerde gündemden düşmeyen Dilan Polat da yer aldı.

TikTok hesabında yaptığı paylaşımlarla ünlenen Çangal, boynuna yaptırdığı rapçi Çakal dövmesiyle bir dönem gündemden düşmemişti.

Fenomen Aybüke Çangal'ın TikTok hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunurken Instagram hesabında ise 700 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

22 yaşındaki TikTok fenomeni Aybüke Çangal, Kısmetse Olur'da tanıştığı 25 yaşındaki Tolga Kandemir ile yaşadığı dolu dizgin aşkı çok konuşulmuştu.

İşte fenomen Aybüke Çangal'ın Instagram pozları...





