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TikTok fenomeni Aybüke Çangal beyaz bikinisiyle nefes kesti! Takipçileri kayıtsız kalamadı

06.07.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok uygulamasında yayınladığı videolar ile fenomen haline gelen Aybüke Çangal katıldığı evlilik programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ile geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Program vesilesiyle aşk hayatı başlayan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemdir programdan diskalifiye edilmişti. İkili daha sonra ayrıldı. Sık sık paylaşım yapan fenomen Aybüke Çangal beyaz bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Peş peşe paylaşım yapan fenomen güzele takipçileri kayıtsız kalamadı.

TikTok fenomeni Aybüke Çangal beyaz bikinisiyle nefes kesti! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin programa gerekçe göstermeden gelmediklerini dile getiren sunucu Öykü Serter, ikilinin diskalifiye edildiğini açıklamıştı. Beraberlikleri sürecinde içerikler üreten ve gündemden düşmeyen ikili şaşırtan bir kararla yollarını ayırdı.

Alaçatı'ya tatile giden Aybüke Çangal beyaz bikinisiyle kameralar karşısına geçti.

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Havuz başında pozlar veren fenomen isim bu pozlarını Instagram hesabında paylaştı.

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Fiziğiyle dikkat çeken fenomen ismin takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Aybüke Çangal'ın takipçilerinden, "Kelimeler yetersiz", "Ne bu güzellik", "Tolga nasıl pişman edilir adlı çalışma" şeklinde yorumlar geldi.

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Bu pozları beğenenler arasında son günlerde gündemden düşmeyen Dilan Polat da yer aldı.

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TikTok hesabında yaptığı paylaşımlarla ünlenen Çangal, boynuna yaptırdığı rapçi Çakal dövmesiyle bir dönem gündemden düşmemişti.

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Fenomen Aybüke Çangal'ın TikTok hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunurken Instagram hesabında ise 700 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

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22 yaşındaki TikTok fenomeni Aybüke Çangal, Kısmetse Olur'da tanıştığı 25 yaşındaki Tolga Kandemir ile yaşadığı dolu dizgin aşkı çok konuşulmuştu.

İşte fenomen Aybüke Çangal'ın Instagram pozları...

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