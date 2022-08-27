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TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı kıvrak müşterisiyle dans etti!

27.08.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı olarak tanınan Mehmet Dinç kendi çıkardığı şarkılarla genellikle kadın müşterileriyle dans ederek çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. İzlenme rekorları kıran çılgın dondurmacı son olarak kıvrak müşterisiyle dans videosunu yayınladı.

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu. Yakın zamanda yeni bir şarkı çıkaran Dinç, kıvrak kadın müşterisiyle dansını takipçileriyle paylaştı.

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Çılgın Dondurmacı kendi hesapları olan TikTok, YouTube ve Instagram'da kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek video yayınlıyor.

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Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımları kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından kötü yorumlar alıyor.

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Bir çok sosyal medya hesabı bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.2, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 2.83 milyon abonesi bulunuyor.

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