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TikTok fenomeni son paylaşımında ölümünü böyle duyurdu! Paylaşımı tüyleri diken diken etti.... "Ne yazık ki hayatım sona erdi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.11.2024 11:31
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TikTok'ta "bellabradford0" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Bella isimli TikTok fenomeni 24 yaşındayken nadir görülen bir kanser türüne yakalandığını öğrendikten sonra, önceden kaydedilmiş yürek parçalayıcı bir videoyla ölümünü duyurdu. Fenomeninin hayranlarına ölümünü açıkladığı videosunda, "Yaşlanmak ne büyük ayrıcalık" ifadelerini kullandı. Bella'nın paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.

TikTok fenomeni son paylaşımında ölümünü böyle duyurdu! Paylaşımı tüyleri diken diken etti.... "Ne yazık ki hayatım sona erdi"

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Bella Bradford 2021 yılında çenesinde ağrı yaşadıktan sonra doktora gitti ve agresif ilerleyen bir kanser türü olduğu tespit edildi. Tümörü çıkarmak için ameliyat oldu, ayrıca radyo ve kemoterapi seansları geçirdi ve konuşmayı yeniden öğrendi. Bu yılın başlarında video paylaşım uygulaması üzerinde kanserle yaşayan genç bir insan olarak yaşamanın nasıl bir şey olduğunu ayrıntılarıyla anlatan bir profil oluşturdu ve geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

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MODA PAYLAŞIMLARI YAPTI

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Bella ayrıca kıyafetlere ve modaya olan sevgisini TikTok'tan düzenli olarak yaptığı günlük kıyafet seçimleri ve benimle hazırlanın videolarıyla gösterdi. Bella, TikTok'ta paylaştığı 11 dakikalık önceden kaydedilmiş videoda , bunun hayatındaki son videosu olacağını, "Son evre kanser hastasıyım ve ne yazık ki hayatım sona erdi ve ben de vefat ettim." sözleriyle takipçilerine söyledi.

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Bella'nın son paylaşımı, "Hayatımın son evrelerinde bana olan sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim, çok minnettarım. Bu videoları çekmek bana son birkaç ayımda gerçekten bir amaç duygusu verdi ve ayrıca beni çok nazik bir insan topluluğuyla tanıştırdı. Hepinize güzel bir hayat diliyorum ve lütfen her günü bir sonraki kadar anlamlı yaşamayı unutmayın. Yaşlanmak ne büyük bir ayrıcalıktır." notuyla paylaşıldı.

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