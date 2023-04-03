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  4. Tiktok fenomeni Yaren Alaca göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti! 'Sanat eseri gibisin'

Tiktok fenomeni Yaren Alaca göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti! 'Sanat eseri gibisin'

03.04.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok fenomeni Yaren Alaca sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İddialı tarzı ve cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü fenomen bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest etti. Alaca’nın göğüs dekolteli fotoğraflarına yorum yağdı.

Tiktok fenomeni Yaren Alaca göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti! 'Sanat eseri gibisin'

TikTok, Instagram gibi uygulamalarla fenomen haline gelen Yaren Alaca, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Inragram'da 1,3 milyon takipçisi olan ünlü fenomenin son olarak paylaştığı göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

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19 yaşındaki ünlü fenomenin cesur fotoğrafına takipçileri 'Sanat eseri gibisin', 'Güzellik desen var', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlarda bulundular.

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Aslan Yugoslav göçmeni olan ünlü fenomenin TikTok'ta 5,6 milyon takipçisi var.

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Bursa doğumlu Yaren Alaca bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a geldi.

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Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı.

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