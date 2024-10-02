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  4. TikTok'ta gaz çıkarttığı videolarıyla para kazandı! ATM'ye gidip parasını çektiği anları paylaştı: Kullanıcı adı bile bir değişik..."Kuru fasülyeye yatırım yap"

TikTok'ta gaz çıkarttığı videolarıyla para kazandı! ATM'ye gidip parasını çektiği anları paylaştı: Kullanıcı adı bile bir değişik..."Kuru fasülyeye yatırım yap"

02.10.2024 12:10
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.10.2024 12:10
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TikTok'ta 'gelsinparabenibozsun.20' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı gaz çıkarttığı videolarıyla 130 bin takipçiye ulaşarak ünlendi. Gaz çıkarttığı videolarından ilk parayı kazandığını söyleyerek ATM'ye giderek parasını çektiği anları paylaşan genç kadının gönderisi görenleri şaşkına çevirdi.

TikTok'ta gaz çıkartarak gazını şişelediği görüntüleri paylaşarak viral olan sosyal medya kullanıcısı ATM'ye giderek ilk parasını çekti.

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ATM'nin önünde izleyicilerine teşekkür eden sosyal medya kullanıcısı, "Evet arkadaşlar 'Gazman' ablanız TikTok'tan ilk parasını çekiyor. Attığım roketlerin karşılığını alıyorum. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Çıtır çıtır yemek nasip olsun inşallah" dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kuru fasülyeye yatırım yap" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha neler göreceğiz?" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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