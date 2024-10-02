TikTok'ta gaz çıkarttığı videolarıyla para kazandı! ATM'ye gidip parasını çektiği anları paylaştı: Kullanıcı adı bile bir değişik..."Kuru fasülyeye yatırım yap"

TikTok'ta gaz çıkartarak gazını şişelediği görüntüleri paylaşarak viral olan sosyal medya kullanıcısı ATM'ye giderek ilk parasını çekti.

ATM'nin önünde izleyicilerine teşekkür eden sosyal medya kullanıcısı, "Evet arkadaşlar 'Gazman' ablanız TikTok'tan ilk parasını çekiyor. Attığım roketlerin karşılığını alıyorum. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Çıtır çıtır yemek nasip olsun inşallah" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kuru fasülyeye yatırım yap" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha neler göreceğiz?" yorumunu yaptı.