TikTok'tan yatak odalarını paylaşınca 7 milyon izlendiler! Ayrı ranzalarda uyuduklarını söylediler: "Normalleştirdiğiniz için teşekkürler"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yaşayan Casey Tayler ve kocası Andy evliliklerinin ilk yıllarından beri ayrı yataklarda uyuduklarını söyleyerek yatak odalarını gösterdiler. Çift ranza satın alıp TikTok'ta paylaştıktan sonra uyku düzenlerini açıkladılar.

People'a konuşan 31 yaşındaki Casey, geleneksel olmayan değerlere sahip çıktığını söyleyerek her ikisinin de yaşam tarzına ve uyku ihtiyaçlarına uyum sağlamak için ayrı yataklarda uyumaya karar verdiklerini ifade etti.

Özellikle ranza sisteminin hayatlarını kolaylaştırdığını belirten Casey, "Ranza sisteminden sonra hem uyku düzenlerimiz hem de ilişkilerimi tamamen değişti. Artık her gün dinlenmiş ve birbirimizi gördüğümüz için heyecanlı bir şekilde uyanıyoruz" dedi.

İkilinin uyku alışkanlıkları kısa sürede sosyal medyada pek çok kullanıcının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ayrı uyumayı normalleştirdiğiniz için teşekkür ederim, arkadaşlarım ve ailem bizim deli olduğumuzu düşünüyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunun mükemmel bir uygulama olduğunu kimseye anlatamıyoruz" yorumunda bulundu.