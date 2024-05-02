TikTok'un yeni akımı hızla yayıldı! Bu ikili kıyafet değiştirme akımını yapınca viral olmayı başardı... "Ne izledim ben?"

TikTok'ta son dönemde trend haline gelen kıyafet değiştirme akımının bir örneğini orta yaşlı bir adam ve genç bir kız sergiledi.

Sosyal medya kullanıcılarının baba-kız olduğunu iddia ettiği ikili ilk olarak kamera karşısında dans ederek akıma başladı. Ardından kamera karşısına birbirlerinin kıyafetlerini giyerek çıktı.

Orta yaşlı adamın gri eşofman ve göbeğini açıkta bırakan bluzla dans etmeye devam ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorumsuz bırakmadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne izledim ben?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten böyle bir şey var mı?" yorumunda bulundu.







