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    4. TikTok'un yeni akımı hızla yayıldı! Bu ikili kıyafet değiştirme akımını yapınca viral olmayı başardı... "Ne izledim ben?"

    TikTok'un yeni akımı hızla yayıldı! Bu ikili kıyafet değiştirme akımını yapınca viral olmayı başardı... "Ne izledim ben?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 08:43
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    TikTok'ta her geçen gün yeni bir akım sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oluyor. Son olarak TikTok'un yeni akımı kıyafet değiştirme oldu. Bu akıma dahil olan bir ikilinin kıyafet değiştirdiği anlarda ortaya çıkan sonuç bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eğlenceli bulunurken bazı sosyal medya kullanıcılarının ise tepkisine neden oldu.

    TikTok'ta son dönemde trend haline gelen kıyafet değiştirme akımının bir örneğini orta yaşlı bir adam ve genç bir kız sergiledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının baba-kız olduğunu iddia ettiği ikili ilk olarak kamera karşısında dans ederek akıma başladı. Ardından kamera karşısına birbirlerinin kıyafetlerini giyerek çıktı.

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    Orta yaşlı adamın gri eşofman ve göbeğini açıkta bırakan bluzla dans etmeye devam ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorumsuz bırakmadı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne izledim ben?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten böyle bir şey var mı?" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya tiktok
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