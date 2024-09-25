TikTok'un yeni akımı! Markete gidip bebek ürünlerinin içine para sakladı... "Bulan yaşadı"

TikTok'ta geçtiğimiz aylarda bebek ürünlerinin pahalılığı karşısında şaşıran bir kullanıcı, "she deserved the purse (Çantayı hak etti)" akımını başlattı. Bu trendin temeli aslında bebek reyonunda lüks bir çantayı gören bir annenin hareketiyle başladı. TikTok kullanıcılarının büyük bir bölümü marketlere giderek rastgele bir şekilde bebek ürünlerinin içine nakit para saklamaya başladı.

TikTok'ta paylaşılan görüntülerde bebek maması kapaklarının altına, bebek bezi kutularına ve hemen hemen ağzı açık olan her şeye nakit para ve hediye çeki koymaya başladı. Yurt dışında kısa sürede viral olan akım Türk kullanıcılarının da ilgisini çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Biz de olsa parayı bulamazlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne kadar tatlı bir hareket! Bebeklere destek olmak harika." yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bulan yaşadı" yorumunu yaptı.