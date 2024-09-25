Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TikTok'un yeni akımı! Markete gidip bebek ürünlerinin içine para sakladı... "Bulan yaşadı"

TikTok'un yeni akımı! Markete gidip bebek ürünlerinin içine para sakladı... "Bulan yaşadı"

25.09.2024 12:21
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Engelli çobanı öldüresiye dövüp, “Taciz etti diye şikayetçi oluruz” şeklinde tehdit ettiler

Engelli çobanı öldüresiye dövüp, “Taciz etti diye şikayetçi oluruz” şeklinde tehdit ettiler

Hamile kadın 3. kattan böyle düştü

Hamile kadın 3. kattan böyle düştü

Spor yapmayı bir an olsun bırakmadı! Hamileliğindeki antrenmanını kaydetti... Sosyal medyada şaşkınlık yarattı: 'Bebek halterle doğacak'

Spor yapmayı bir an olsun bırakmadı! Hamileliğindeki antrenmanını kaydetti... Sosyal medyada şaşkınlık yarattı: 'Bebek halterle doğacak'

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.09.2024 12:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcısı Danaesha Gonzalez , Eylül ayının başlarında bir süpermarkette alışveriş yaparken bebek reyonunda lüks bir çantayla karşılaştı. Bebek ürünlerinin pahalılığı karşısında şaşkına dönen kullanıcı TikTok'ta ilginç bir akım başlattı. Bu akıma göre markete gelen kullanıcılar bebek reyonundaki ürünlerin içine nakit para saklamaya başladı. Akım hızla büyürken TikTok kullanıcıları akıma dahil olduklarını gösteren videoları peşi sıra yayınlamaya başladı.

TikTok'ta geçtiğimiz aylarda bebek ürünlerinin pahalılığı karşısında şaşıran bir kullanıcı, "she deserved the purse (Çantayı hak etti)" akımını başlattı. Bu trendin temeli aslında bebek reyonunda lüks bir çantayı gören bir annenin hareketiyle başladı. TikTok kullanıcılarının büyük bir bölümü marketlere giderek rastgele bir şekilde bebek ürünlerinin içine nakit para saklamaya başladı.

2

TikTok'ta paylaşılan görüntülerde bebek maması kapaklarının altına, bebek bezi kutularına ve hemen hemen ağzı açık olan her şeye nakit para ve hediye çeki koymaya başladı. Yurt dışında kısa sürede viral olan akım Türk kullanıcılarının da ilgisini çekti.

3

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Biz de olsa parayı bulamazlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne kadar tatlı bir hareket! Bebeklere destek olmak harika." yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bulan yaşadı" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada Türk'e denk gelince sosyal medyada viral oldu!

Sosyal medyada Türk'e denk gelince sosyal medyada viral oldu!

 Gezgin çift Hindistan'da dehşeti yaşamıştı! Flaş gelişme yaşandı

Gezgin çift Hindistan'da dehşeti yaşamıştı! Flaş gelişme yaşandı

 Arkadaşları şaka yapmak için dakikalarca bekledi! O kadar çok korktu ki bayıldı

Arkadaşları şaka yapmak için dakikalarca bekledi! O kadar çok korktu ki bayıldı

 Öldüğü için gömüldü! Yaşadığı iddia edilince mezarı açıldı

Öldüğü için gömüldü! Yaşadığı iddia edilince mezarı açıldı

 'Erkekleri tuzağa düşüren sorular' diyerek paylaştı! Kadınlardan tepki gecikmedi

'Erkekleri tuzağa düşüren sorular' diyerek paylaştı! Kadınlardan tepki gecikmedi

 Üç saldırgan genç kadına tecavüz etti! Bir de yolculuk ücretini istediler

Üç saldırgan genç kadına tecavüz etti! Bir de yolculuk ücretini istediler

 Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tiktok
En Çok Okunan Trend Haberler
'Yazık bu ülkeye' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki ildeki yapılara demediğini bırakmadı! Belediyeden bakanlığa kadar herkese kızdı

'Yazık bu ülkeye' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki ildeki yapılara demediğini bırakmadı! Belediyeden bakanlığa kadar herkese kızdı

Gece yarısı eski boksörün evinden gelen sesler ortalığı ayağa kaldırdı

Gece yarısı eski boksörün evinden gelen sesler ortalığı ayağa kaldırdı

Gece vardiyasında çalışan kızını durakta bekleyip dua etti! "Helal olsun"

Gece vardiyasında çalışan kızını durakta bekleyip dua etti! "Helal olsun"

Eteğini indirip sokak ortasında tuvaletini yaptı

Eteğini indirip sokak ortasında tuvaletini yaptı

Rahatsız eden erkekleri böyle kaçırdı! Olay oldu

Rahatsız eden erkekleri böyle kaçırdı! Olay oldu

Pantolonunu çıkartıp sokak sokak aramış! Sapık güvenlik kamerasına yakalandı

Pantolonunu çıkartıp sokak sokak aramış! Sapık güvenlik kamerasına yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.