Time Flies etkinliğinde iPhone 12 tanıtılmayacak

Ancak bugün kulislerden gelen bilgilere göre bu etkinlikte iPhone 12 tanıtılmayacak. Peki, Apple bu etkinlikte ne tanıtacak?

İŞTE APPLE'IN TİME FLİES ETKİNLİĞİNDE TANITACAĞI ÜRÜNLER

Gelen bilgilere göre; Apple’ın bugünkü etkinliğinde, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad Air, AirPods Studio ve yeni HomePod tanıtılacak. iPhone 12 modellerini üretim hattında yaşanan sorunlardan dolayı Ekim ayına öteleyeceği söylenen Apple, yıllar sonra ilk defa Eylül ayını boş geçebilir.

Biz bu iddiaların doğru olmadığını ve bugünkü etkinlikte iPhone 12 modellerinin tanıtılacağını düşünüyoruz. Apple, üretim hattında sorun yaşasa bile yeni modellerini tanıtıp 1 ay sonra satışa sunabilir. Daha önceden de MacBook’ta böyle bir şey yapan Apple, iPhone 12’de de böyle bir yol izleyebilir.

Bu yıl karşımıza dört farklı iPhone 12 modeli ile çıkacağı söylenen Apple, yenilik konusunda iPhone 11’den fazla bir şey sunamayacak. LiDAR tarayıcı ve daha hızlı işlemci ile yılı kurtarmak isteyecek olan Apple, tasarım konusunda ise iPhone 4S’i baz alacak ve çentiği bir tık daha küçültecek.

Son bilgilere göre iPhone 12 ailesinde 120 Hz ekran yer almayacak. Yine 60 Hz’e kullanıcılarını mahrum edecek olan Apple, iPhone 11 sahiplerinin model yükseltmesi için elle tutulur bir yenilik sunamayacak.

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