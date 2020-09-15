HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Time Flies etkinliğinde iPhone 12 tanıtılmayacak

Time Flies etkinliğinde iPhone 12 tanıtılmayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

Apple, bugün Türkiye saati ile 20:00’da Time Flies adı altında bir etkinlik düzenleyecek. Koronavirüs salgınından dolayı Apple.com ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan etkinlikte iPhone 12 modellerinin tanıtılması bekleniyordu.

Time Flies etkinliğinde iPhone 12 tanıtılmayacak

Ancak bugün kulislerden gelen bilgilere göre bu etkinlikte iPhone 12 tanıtılmayacak. Peki, Apple bu etkinlikte ne tanıtacak?

İŞTE APPLE'IN TİME FLİES ETKİNLİĞİNDE TANITACAĞI ÜRÜNLER

Gelen bilgilere göre; Apple’ın bugünkü etkinliğinde, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad Air, AirPods Studio ve yeni HomePod tanıtılacak. iPhone 12 modellerini üretim hattında yaşanan sorunlardan dolayı Ekim ayına öteleyeceği söylenen Apple, yıllar sonra ilk defa Eylül ayını boş geçebilir.

Biz bu iddiaların doğru olmadığını ve bugünkü etkinlikte iPhone 12 modellerinin tanıtılacağını düşünüyoruz. Apple, üretim hattında sorun yaşasa bile yeni modellerini tanıtıp 1 ay sonra satışa sunabilir. Daha önceden de MacBook’ta böyle bir şey yapan Apple, iPhone 12’de de böyle bir yol izleyebilir.

Bu yıl karşımıza dört farklı iPhone 12 modeli ile çıkacağı söylenen Apple, yenilik konusunda iPhone 11’den fazla bir şey sunamayacak. LiDAR tarayıcı ve daha hızlı işlemci ile yılı kurtarmak isteyecek olan Apple, tasarım konusunda ise iPhone 4S’i baz alacak ve çentiği bir tık daha küçültecek.

Son bilgilere göre iPhone 12 ailesinde 120 Hz ekran yer almayacak. Yine 60 Hz’e kullanıcılarını mahrum edecek olan Apple, iPhone 11 sahiplerinin model yükseltmesi için elle tutulur bir yenilik sunamayacak.

Marvels Avengers İnceleme

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Apple yeni güncellemesini yayınladı!Apple yeni güncellemesini yayınladı!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amazon Prime nedir? Amazon Prime ücreti ne kadar? Amazon Prime dizileri neler?
Amazon Prime, Netflix'e rakip oldu!
WhatsApp Web nasıl kullanılır?
WhatsApp Web nasıl kullanılır?
iOS 14'e hazırlık: Apple ikinci nesil AirPods ve AirPods Pro için güncelleme yayınladı!
Apple yeni güncellemesini yayınladı!
Elon Musk'tan akıllı telefonlar ve akıllı saatler için ilginç yorum!
Elon Musk bu kez telefonları ve saatleri hedef aldı!
Bill Gates: Seneye 3 ya da 4 korona aşısı bulunur
Bill Gates: Seneye 3 ya da 4 korona aşısı bulunur
Ünlü bir sızıntı kaynağı Apple AirTags'in fotoğraflarını paylaştı!
Apple'ın yeni ürünün fotoğrafları ortaya çıktı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.