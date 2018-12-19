Time Out'un dünyada yapılması gereken 50 şey listesi (Türkiye'den de bir yer var)

“Dünyanın gezilmesi gereken en havalı mekanları”ndan biri olarak Bomontiada, listeye 31’inci sıradan girdi. Time Out, Bomontiada'yı, “2015 yılında açılan Bomontiada, uzun zamandır sessizliğini koruyan eski İstanbul’un en kozmopolit mahallelerinden birine nefes oldu" ifadesiyle tanımladı. İşte içinde dünyanın farklı yerlerinden mekanları içeren “mutlaka yapılması gerekenler” listesi...