Time Out'un dünyada yapılması gereken 50 şey listesi (Türkiye'den de bir yer var)

“Dünyanın gezilmesi gereken en havalı mekanları”ndan biri olarak Bomontiada, listeye 31’inci sıradan girdi. Time Out, Bomontiada'yı, “2015 yılında açılan Bomontiada, uzun zamandır sessizliğini koruyan eski İstanbul’un en kozmopolit mahallelerinden birine nefes oldu" ifadesiyle tanımladı. İşte içinde dünyanın farklı yerlerinden mekanları içeren “mutlaka yapılması gerekenler” listesi...
Bomontiada dünyanın en havalı mekanları arasında
50. Dubai Sanal Gerçeklik Parkı
49. Çin'deki Büyük Kanyon Cam Köprüsü
48. Londra'daki Borough Pazarı
47. Louvre Abu Dhabi Sanat Galerisi
46. Milano'daki 10 Corso Como Alışveriş Merkezi
45. Hong Kong'da sanat kompleksine dönüştürülen Tai Kwun Hapishanesi
44. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Seville Amfi Tiyatro (Game of Thrones çekim mekanı)
43. İngiltere'deki dünyanın en büyük serası: Eden Projesi
42. Berlin'deki ISSA Comedy Show'da İngilizce performanslar
41. İskoçya'daki V&A Dundee tasarım müzesi
40. Meksika'daki Lienzo Charro de Jalisco'da geleneksel rodeo sporu
39. Hindistancevizli dondurmasıyla ünlü Hana (ABD)
38. Chicago, Buffalo ve Londra'da dünyanın en ünlü müzikallerine daha ucuz bilet
37. Singapur'daki Future World Yüksel Teknolojili Sanat Müzesi
36. Belgrad, Sırbistan ve Karadağ arasında seyahat eden Karadağ Ekspresi
35. Porto Riko şehri Fajardo'daki Laguna Grande'de kano
34. Amsterdam'daki Rijksmuseum'un kütüphanesi
33. Guatemala'da Pacaya Volkanı
32. Paris'teki L’Atelier des Lumières sanat merkezi
31. Bomontiada
Time Out dergisinde, Bomontiada için, "2015 yılında açılan Bomontiada, uzun zamandır sessizliğini koruyan eski İstanbul’un en kozmopolit mahallelerinden birine nefes oldu" tanımı yapıldı.
30. Kanada'daki Bota Bota Spa Merkezi
29. Seul'de Kore güzellik ürünleri satan alışveriş merkezleri
28. Fas'taki Yves Saint Laurent Müzesi ve bahçesi
27. Filipinler'deki Puerto Princesa Mağaraları
26. Avustralya'daki Uluru Işık Tarlası
25. Şili'deki Termas Geometricas Kaplıcaları
24. Belçika birası üreten Westmalle Brewery fabrikası
23. New Orleans'taki Studio Be Sanat Galerisi
22. Boston Körfezi'nde Jamaika usulü tavuk pişiren mekanlar
21. Şili'deki Atacama Çölü
20. Chicago’s Queen Gece Kulübü
19. İzlanda'daki Mývatn Açıkhava Banyosu
18. Kosta Rika'daki Territorio de Zaguates (Sokak Köpekleri Ülkesi)
17. Alabama'daki Legacy Müzesi (Kölelik tarihi)
16. Tayvan Gökkuşağı Köyü
15. Japon viskisi üreten Hakushu İçki İmalathanesi
14. Zeitz Afrika Modern Sanat Müzesi
13. Norveç'teki Ulriken Dağı
12. Hırvatistan'daki Bitmiş İlişkiler Müzesi
11. ABD'deki Integratron Ses Banyosu
10. Lizbon Time Out Pazarı
9. Peru'daki Mil Restaurant
8. Barcelona'da mimar Gaudi'nin yaptığı Vicens Evi
7. Los Angeles'taki Cinespia mezarlığında açıkhava sineması
6. Avustralya'daki Museum of Old and New Art
5. Kolombiya'daki Los Amigos Kulübü
4. Santa Fe'deki Meow Wolf Sanat ve Eğlence Merkezi
3. İsveç'teki Kiruna Güneş Yumurtası saunası
2. New York'ta House of Yes Eğlence Merkezi
1. Tokyo'daki Yayoi Kusama Müzesi
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