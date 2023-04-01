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Timsah bakıcısı kadından şaşırtan itiraf! Erkekler korkudan yanına bile yaklaşmıyor: “Benimle sevgili olmuyorlar”

01.04.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savannah Boan isimli bir kadın hayatının büyük bir bölümünü timsahlara bakıcılık yaparak geçirdi. Timsahları besleyen ve onları korkusuz bir şekilde kucağına alan Boan, erkeklerin işi nedeniyle ondan korktuğunu ve uzak durmak istediğini itiraf etti.

Timsah bakıcısı kadından şaşırtan itiraf! Erkekler korkudan yanına bile yaklaşmıyor: “Benimle sevgili olmuyorlar”

Savannah Boan isimli bir kadın herkesi şaşırtan mesleği sayesinde kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Timsah bakıcısı olan kadın hayatının büyük bir bölümü tehlikeli hayvanlarla uğraşmak için harcadığını ifade ettikten sonra işinden dolayı aşk hayatının etkilediğini söyledi.

“BELKİ DE DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORLAR”

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Özel bir mesleği olmasına rağmen en büyük eksikliğinin aşk olduğunu belirten Boan, “İşim flört hayatımı etkiliyor. Çoğu insanın her gün tarih öncesi hayvanlarla çalışan bu kadar güçlü bir kadınla çıkmaktan korktuğunu düşünüyorum. Benimle sevgili olmuyorlar. Belki çalıştığım hayvanlardan korkuyorlar. Belki de deli olduğumu düşünüyorlar. Pek emin değilim” diye konuştu.

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İşinin çok erkeksi olduğunu düşündüklerini belirten Boan, işine tutkuyla bağlı olduğunu ve hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söyledi. Bakımını üstlendiği timsahların yanında kendisini huzurlu hissettiğini belirten Boan, “Benim gibi süper kahraman olan bir erkek arıyorum. Oralarda bir yerde bir tanesinin saklı olduğunu biliyorum. Romantik olarak kendimi hazırladım. Timsahlarım ve ben bekliyoruz” dedi.

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sosyal medya timsah

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